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Домашні рослини, які не можна поливати біля коріння

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Квіти з особливими вимогами до поливу
Квіти з особливими вимогами до поливу

Для частини рослин важливий як графік поливу, так й його спосіб. Поливати рослини можна двома шляхами – зверху під корінь та через піддон. В останньому рослина вбирає вологу саме в потрібній їй кількості.

Деякі з видів домашньої зелені витримують довго без відповідного зволоження. Є серед них і деякі з чотирьох популярних рослин для дому, що мають особливі вимоги до поливу.

"Телеграф" зібрав добірку зелені, для якої найкращим способом буде варіант поливу через піддон, і особливості деяких рослин за графіком зволоження.

Цикламен

Ці рослини не люблять частого поливу. Влітку їх зволожують раз на два тижні. Взимку – частіше. У цикламена в цей період йде цвітіння і важливо, щоб вода не потрапила на бутони. Воду в піддон наливають відстояну. Надлишок слід зливати за кілька годин.

Монстера

Монстер любить вологість, а не вогкість. Тому після поливу в піддон надлишок води також потрібно буде злити. Коли це потрібно зробити – визначають по ґрунту. Якщо поверхня землі волога, подальший полив не потрібний.

Орхідея

Орхідея — одна з найпопулярніших рослин, яка не любить звичайний полив. Необхідність у поливі визначають за корінням та наявністю конденсату на стінках горщика. Якщо крапельок немає, а коріння сильно посвітлішало — настав час зволожувати рослину. Це можна робити кількома способами: за допомогою занурення горщика у воду на 40 хвилин або обприскуючи з пульверизатора коріння. Такий метод застосовують при вирощуванні квітів без субстрату. Орхідеї можна поливати і під корінь, але тоді воду, яка витікає в піддон, потрібно видаляти.

Азалія

Ще одна примхлива квітка, яка любить полив через піддон — азалія. Їй не можна давати пересихати — торф’яний ґрунт при зсиханні стає цільною грудкою, а розпушувати її не варто. Так можна пошкодити коріння. Азалію поливають водою кімнатної температури, занурюючи горщик у піддон із водою чи тазик кілька годин.

Раніше "Телеграф" писав, що орхідеї та азалії назвали небажаними рослинами для спальні.

Теги:
#Квіти #Орхідея #Азалія #Домашні рослини #Монстера
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