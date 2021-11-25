Гороскоп 2022: три знаки Зодіаку, яким щаститиме в усьому

Цим щасливчикам наступний рік принесе успіхи у коханні та багатстві.

До початку зими залишилося менш як тиждень, а це означає, що не за горами і новий рік, що пройде під знаком Чорного Водяного Тигра. Попри те, що тигр вважається агресивною твариною, водна стихія пом’якшує його бурхливу вдачу. Саме тому 2022 рік принесе для багатьох позитивні зміни, а три знаки Зодіаку взагалі чекає небувалий успіх.

Астрологи називають три знаки Зодіаку, які стануть головними щасливчиками 2022 року, пише "Клубер".

Телець

Тільцям у рік Чорного Тигра астрологи обіцяють казкову удачу. Сферою, в якій успіхи Тельців наступного року підуть у гору, стануть фінанси. Власний бізнес у представників цього знака процвітатиме.

Читайте також: Категорія Lifestyle Названо знаки Зодіаку, для яких рік Чорного Тигра буде важким Серйозні неприємності чекають на Козерога вже на самому початку року.

Давні мрії Тельців цього року здійсняться. Ви зможете здобути владу, яку завжди хотіли.

Скорпіон

На Скорпіона у 2022 році також чекає грошовий прибуток. Рік Чорного Тигра подарує Скорпіонові чудові можливості для самореалізації. Ваша значущість зросте, ви знайдете сенс життя. З вересня до кінця року зірки обіцяють Скорпіонам сприятливий період для інвестицій.

Лев

Лев — справжній щасливчик 2022 року. Наступного року він постійно притягуватиме до себе позитивну енергію та зміни. Здоров’я представників знака зміцниться, і на діловій ниві вони зможуть згорнути гори. На особистому фронті також буде все гладко.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку зможуть розбагатіти на рік Чорного Тигра.