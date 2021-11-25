Рус

Цьому знаку Зодіаку карти Таро обіцяють величезне щастя у грудні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
381
Карти обіцяють багато радості, веселощів та вечірок одному знаку у грудні Новина оновлена 25 листопада 2021, 16:13
Карти обіцяють багато радості, веселощів та вечірок одному знаку у грудні

До кінця року Діви навіть можливо зустрінуть нове кохання

Без сумніву, кожен напередодні Нового року мріє про маленьке диво, але лише один знак Зодіаку гарантовано отримає щастя в перший зимовий місяць.

Згідно з прогнозом "Телеграфа", карти Таро обіцяють багато хорошого для представників знака Діва.

Саме Девам прогноз на грудень видав перегорнуту Вісімку кубків.

Дівам у прогнозі на грудень випала перегорнута Вісімка чаш
Дівам у прогнозі на грудень випала перегорнута Вісімка чаш

На карті намальовано людину, яка з пониклими плечима йде в далечінь, залишаючи за собою чаші своїх надій, — у звичайному положені це має негативний сенс і показує, що щось, куди ви пустили багато сил, того не варте.

Але для Дів карта випала перевернутою, що докорінно змінює її значення.

Перевернута Вісімка кубків прогнозує велике щастя, радість від благ життя, сім’ї, друзів. У грудні у Дів може бути багато свят та вечірок, а також може зародитися нове кохання.

Також у грудні Діви можуть отримати несподівані та приємні подарунки (а також подарувати їх комусь самі).

Дивіться також на "Телеграфі", кому в найближчі кілька днів можна чекати на приємні новини, а хто може зіткнутися з проблемами із законом.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
Омельченко керував столицею України 7 років
Київ
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Омельченко керував столицею України 7 років
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Дата публікації
Категорія
Спецкомісія визначить, чи задовольняти прохання місцевих чиновників про жорсткий карантин
Добровільний локдаун: одна з областей України не хоче виходити із "червоної" зони
Дата публікації
Категорія
Упаковка дорога, але неякісна
"Таке відчуття, що тебе пограбували серед білого дня" – "Нова пошта" здивувала вартістю упаковки посилки
Дата публікації
Категорія
Українські миротворці звозили вчених на вулкан
"На поверхні вулкана складається враження, що ти на іншій планеті", – як працюють українці в одному із найнебезпечніших місць Землі (фото)
Дата публікації
Категорія
Процес створення підприємства розпочнуть у 2021 році
Ще одна "Укрзалізниця"? В Україні з’явиться національна авіакомпанія