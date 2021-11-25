Цьому знаку Зодіаку карти Таро обіцяють величезне щастя у грудні

До кінця року Діви навіть можливо зустрінуть нове кохання

Без сумніву, кожен напередодні Нового року мріє про маленьке диво, але лише один знак Зодіаку гарантовано отримає щастя в перший зимовий місяць.

Згідно з прогнозом "Телеграфа", карти Таро обіцяють багато хорошого для представників знака Діва.

Саме Девам прогноз на грудень видав перегорнуту Вісімку кубків.

Дівам у прогнозі на грудень випала перегорнута Вісімка чаш

На карті намальовано людину, яка з пониклими плечима йде в далечінь, залишаючи за собою чаші своїх надій, — у звичайному положені це має негативний сенс і показує, що щось, куди ви пустили багато сил, того не варте.

Але для Дів карта випала перевернутою, що докорінно змінює її значення.

Перевернута Вісімка кубків прогнозує велике щастя, радість від благ життя, сім’ї, друзів. У грудні у Дів може бути багато свят та вечірок, а також може зародитися нове кохання.

Також у грудні Діви можуть отримати несподівані та приємні подарунки (а також подарувати їх комусь самі).

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