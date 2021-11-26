День святителя Іоанна Золотоуста: що можна і чого не можна робити на свято

Наші пращури вірили, що в день пам’яті Іоанна Золотоуста не можна ледарювати

У п’ятницю, 26 листопада, православні у всьому світі вшановують пам’ять одного з трьох Вселенських святителів і вчителів, архієпископа Константинопольського, який жив у 4-5 століттях Іоанна Златоуста.

Згідно з церковними приданнями, святий народився в Антіохії. Його батько був чиновником, що дозволило Іоанну здобути хорошу освіту – він вивчав Святе Письмо, трохи пізніше прийняв християнство, а потім став ченцем. Він міг стати єпископом, але натомість вирушив жити в пустелю, де написав кілька своїх відомих праць, серед яких є "Шість слів про священство", "Порівняння влади багатства та переваги царських з істинною та християнською любов’ю чернечого життя". Після того, як юнак повернувся з пустелі, він написав такі богословські праці як "Про провидіння", "Книга про дівство", "До молодої вдови".

Через деякий час на офіційному рівні йому довірили нести Слово Боже людям. У цій справі Іван показав себе чудовим проповідником і люди стали його називати Златоустом. Він проповідував у церкві близько 20 років. У цей період він писав тлумачення до книг Святого Письма, записував бесіди, настанови та похвали святих.

397 року Іоанн став патріархом Константинопольським. Займаючи цю посаду, він багато часу присвячував роботі над духовною стороною священства.

Народні прикмети та повір’я

З давніх часів 26 листопада у Іоанна Златоуста просили справедливого суду над хабарниками.

Вважається, що якщо в цей день почути шум лісу, то це обіцяє нещастя.

Якщо протягом дня починається снігова буря, то вночі варто очікувати морозу. Якщо сніг кружляє великими пластівцями, то мороз буде невеликим.

Якщо вранці в цей день ви побачили дерева в інеї, то наступний рік буде багатим на урожай.

До великого врожаю і дощ цього дня.

У день памʼяті Іоанна Златоуста не можна проявляти свою скупість - це призведе до злиднів.

З давніх часів вірили, що 26 листопада не можна байдикувати.

Предки говорили, що якщо в цей день відправитися в подорож, то це до нещастя.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні святкують День друзів та як привітати своїх близьких.