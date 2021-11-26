Прогноз за картами Таро: цим двом знакам Зодіаку пощастить у справах до кінця року

У Скорпіонів і Козерогів у грудні справи можуть піти на краще

Багатьом людям гріють душі думки про те, як можна було б досягти кар’єрних успіхів або ж перестати працювати "на дядька" і зайнятися своїми справами — і двом знакам Зодіаку карти Таро будуть допомогати в цьому плані протягом грудня.

Як каже прогноз "Телеграфа", у грудні пощастить Скорпіону та Козерогу.

Для представників знаку Скорпіон випала карта Зірка.

Карта Зірка символізує надії та мрії

На карті показана велика восьмилучна зірка, оточена сімома меншими зірками. Під нею оголена жінка, що проливає воду життя зі глеків, однією ногою стоячи на землі, а іншою — у воді.

Ця карта символізує надії та мрії. Вам саме час зараз розвивати свої природні таланти і переслідувати натхненну мету. Можливо, найближчим часом до Вас прийдуть вдалі нові ідеї, і вдасться зробити крок до кращого майбутнього.

По можливості приділіть у грудні час для медитації — вона допоможе впорядкувати думки у правильному напрямку.

Для представників знака Козеріг випала Шістка пентаклей.

Шістка пентаклів обіцяє вдалі капіталовкладення

На карті зображений купець, який одночасно зважує гроші і ділиться ними з нужденними — це карта успіху та щедрості.

У грудні Козерогам може підвернутись можливість вигідно вкласти кудись гроші. І взагалі, протягом місяця у справах варто діяти сміливо, адже успіх буде на Вашому боці.

Але не варто забувати і про інших, оскільки щедрість і доброта окупиться з лишком, тоді як гордість і самозакоханість не вітаються. Якщо у Вас є можливість розпочати роботу, пов’язану за допомогою іншим, просто зробіть це.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, який знак Зодіаку чекає велике щастя в грудні.