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Зустрінуть особливу людину: три знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні у 2022 році

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Любовний гороскоп 2022 Новина оновлена 27 листопада 2021, 08:43
Любовний гороскоп 2022

У рік Чорного Тигра цим знакам треба не боятися відкривати своє серце назустріч коханню.

До зими залишилося лише кілька днів, а це означає, що не за горами і Новий рік, який принесе нам заступництво нового знаку — Чорного Водяного Тигра. Деяким знакам Зодіаку Тигр допоможе розбагатіти, а комусь подарує зустріч зі своєю другою половинкою.

Астрологи називають три знаки Зодіаку, які в 2022-му році зможуть знайти кохання, пише "Клубер".

Риби

Рибам у 2022-му році зірки обіцяють зустріч із кимось особливим. Ваш природний шарм викликатиме захоплення у представників протилежної статі. Людина, яку ви зустрінете в рік Чорного Тигра, стане для вас провідником у світ чистого і щирого кохання. Вона допомагатиме вам ставати краще, і ви відчуєте щиру прихильність до цієї людини.

Близнюки

Близнюки наступного року звернуть увагу на людину, яку раніше ніколи не помічали. Її вчинки нарешті змусять вас поглянути на цю людину під іншим кутом і ви зрозумієте, що перед вами надійний і чудовий партнер.

Терези

Особисте життя Терезів почне налагоджуватися до кінця року. Невинний флірт цілком може призвести до чогось більшого — головне не закривайтеся у своїй раковині і не бійтеся йти назустріч почуттям.

Раніше "Телеграф" назвав знаки Зодіаку, які у 2022-му році стануть улюбленцями удачі.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодіаку #Рік Чорного Водяного Тигра
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