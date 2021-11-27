Зустрінуть особливу людину: три знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні у 2022 році

У рік Чорного Тигра цим знакам треба не боятися відкривати своє серце назустріч коханню.

До зими залишилося лише кілька днів, а це означає, що не за горами і Новий рік, який принесе нам заступництво нового знаку — Чорного Водяного Тигра. Деяким знакам Зодіаку Тигр допоможе розбагатіти, а комусь подарує зустріч зі своєю другою половинкою.

Астрологи називають три знаки Зодіаку, які в 2022-му році зможуть знайти кохання, пише "Клубер".

Риби

Рибам у 2022-му році зірки обіцяють зустріч із кимось особливим. Ваш природний шарм викликатиме захоплення у представників протилежної статі. Людина, яку ви зустрінете в рік Чорного Тигра, стане для вас провідником у світ чистого і щирого кохання. Вона допомагатиме вам ставати краще, і ви відчуєте щиру прихильність до цієї людини.

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Близнюки

Близнюки наступного року звернуть увагу на людину, яку раніше ніколи не помічали. Її вчинки нарешті змусять вас поглянути на цю людину під іншим кутом і ви зрозумієте, що перед вами надійний і чудовий партнер.

Терези

Особисте життя Терезів почне налагоджуватися до кінця року. Невинний флірт цілком може призвести до чогось більшого — головне не закривайтеся у своїй раковині і не бійтеся йти назустріч почуттям.

Раніше "Телеграф" назвав знаки Зодіаку, які у 2022-му році стануть улюбленцями удачі.