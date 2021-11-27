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Цьому місту потрібен котогерой: добірка найвеселіших котиків тижня (меми та відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Суперсила котів на всі часи — радувати своєю присутністю людей Новина оновлена 27 листопада 2021, 10:55
Суперсила котів на всі часи — радувати своєю присутністю людей

Пухнастики точно знають, як підняти настрій своїми витівками

Напевно, більшість людей розуміють, наскільки прекрасними тваринами є кішки. Іноді вони – справжні унікуми, які часом навіть потрапляють до Книги рекордів.

"Телеграф" розповість про інших кото-героїв, які, може, і не визнані всім світом, але точно готові підкорити ваше серце.

Почнемо ми відразу з козирів — надзвичайного котика, який явно претендує на звання найкрутішого в місті. Хоча, цілком можливо, він лише хоче, щоб його позбавили маски...

При цьому в деяких "маска" — це елемент природного забарвлення, що здається лише додає +100 до крутості. (І +200 до упоротості).

До речі, не всі коти згодні брати спритністю чи силою, деякі віддають перевагу інтелекту. Зізнайтеся, знайшли кульку також багато разів, як і пухнастик? Чи таки програли коту?

До речі, коти — справді супергерої. Інакше те, що вони їдять, гладшають, але їхньому вигляду винятково радієш, пояснити не можна!

Ох вже ці дієти
Ох вже ці дієти

Хоча цілком можливо, що якщо коте просуватиме в маси не шкідливу їжу, а ароматні та солодкі мандаринки, питання з дієтами відпаде саме собою.

Мандаринки!
Мандаринки!

Не забувайте і про те, що котики часом зовсім як люди. І навіть розкішна шерсть та суперздатності не рятують їх від холоду. От і зігріваються пухнастики, як можуть!

Деякі обирають замість пасивного зігріву активний. І як тут можна сердитись, коли це настільки упорото виглядає?

Іноді котики настільки чарівні, що ти смієшся навіть над їхніми промахами, а не перемогами.

Хоча про що це ми? Котики ж супергерої, а отже, перемагають завжди! Тому забудьте все, що ми вам сказали раніше, а допоможе вам у цьому справжній гіпнотичний котомайстер. Дивіться за хвостом і слухайте мурказання гіпнотизера!

Милий бонус, який заряджає на правильну організацію вихідних.

Діалог-мотивашка
Діалог-мотивашка

Якщо ви залишаєтеся в захваті від добірок з тваринами, то обов’язково дізнайтеся, як собаки з усього світу реагують на новий флешмоб у TikTok, через який на них почали гавкати їхні господарі.

Теги:
#Коти #Відео #Кішки #Жарти #Гумор #Меми #Приколи #котики тижня
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