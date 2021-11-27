Цьому місту потрібен котогерой: добірка найвеселіших котиків тижня (меми та відео)

Пухнастики точно знають, як підняти настрій своїми витівками

Напевно, більшість людей розуміють, наскільки прекрасними тваринами є кішки. Іноді вони – справжні унікуми, які часом навіть потрапляють до Книги рекордів.

"Телеграф" розповість про інших кото-героїв, які, може, і не визнані всім світом, але точно готові підкорити ваше серце.

Почнемо ми відразу з козирів — надзвичайного котика, який явно претендує на звання найкрутішого в місті. Хоча, цілком можливо, він лише хоче, щоб його позбавили маски...

При цьому в деяких "маска" — це елемент природного забарвлення, що здається лише додає +100 до крутості. (І +200 до упоротості).

До речі, не всі коти згодні брати спритністю чи силою, деякі віддають перевагу інтелекту. Зізнайтеся, знайшли кульку також багато разів, як і пухнастик? Чи таки програли коту?

До речі, коти — справді супергерої. Інакше те, що вони їдять, гладшають, але їхньому вигляду винятково радієш, пояснити не можна!

Ох вже ці дієти

Хоча цілком можливо, що якщо коте просуватиме в маси не шкідливу їжу, а ароматні та солодкі мандаринки, питання з дієтами відпаде саме собою.

Не забувайте і про те, що котики часом зовсім як люди. І навіть розкішна шерсть та суперздатності не рятують їх від холоду. От і зігріваються пухнастики, як можуть!

Деякі обирають замість пасивного зігріву активний. І як тут можна сердитись, коли це настільки упорото виглядає?

Іноді котики настільки чарівні, що ти смієшся навіть над їхніми промахами, а не перемогами.

Хоча про що це ми? Котики ж супергерої, а отже, перемагають завжди! Тому забудьте все, що ми вам сказали раніше, а допоможе вам у цьому справжній гіпнотичний котомайстер. Дивіться за хвостом і слухайте мурказання гіпнотизера!

Милий бонус, який заряджає на правильну організацію вихідних.

Якщо ви залишаєтеся в захваті від добірок з тваринами, то обов’язково дізнайтеся, як собаки з усього світу реагують на новий флешмоб у TikTok, через який на них почали гавкати їхні господарі.