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Цих трьох знаків Зодіаку карти Таро попереджають про удари долі на початку зими

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Для Тельців, Терезів та Риб наступний місяць може видатися важким Новина оновлена 27 листопада 2021, 12:12
Для Тельців, Терезів та Риб наступний місяць може видатися важким

Хтось цього місяця упустить підвищення, кохання і блага

Зміну сезонів погоди та коридор затемнень загалом мало хто переносить легко, але три знаки Зодіаку в грудні 2021 року чекають справжні труднощі.

Судячи з прогнозу Таро від "Телеграфа", несолодко буде представникам знаків Телець, Терези та Риби.

Тельцям випав перевернутий Туз кубків

Це карта відкинутих благ, відстроченого щастя
Це карта відкинутих благ, відстроченого щастя

На карті намальована водна гладь, якою плавають латаття. З хмари з’являється рука, на якій стоїть кубок і проливає вниз потоки води, а птах опускає гостію зі знаком хреста.

У звичайному положенні ця карта символізує початок, емоційне зростання і любов, проте тут вона випала перевернутою, що змінює її сенс.

Перевернутий Туз кубків вказує, що Ви відкидаєте блага, перспективи чи можливості, не можете віддатися почуттям чи виявляєте надмірний егоїзм, що у результаті може привести до розчарування чи порожнечі душевної. Будьте більш відкриті та милосердні у грудні.

Терезам випала перевернута Шістка жезлів

Ця карта пророкує втрати в якійсь із сфер життя
Ця карта пророкує втрати в якійсь із сфер життя

На карті намальовано вершника, увінчаного лавровим вінком, який рухається з жердиною у супроводі свити. У звичайному становищі він пророкує тріумф, довгоочікуваний успіх чи важливу звістку.

У перевернутому вигляді карта змінює значення і обіцяє неприємності. Несподівано може виявитися, що в якійсь із сфер життя Ви відійшли на другий план — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша кохана половинка може дістатися іншому.

Ця карта може говорити про майбутню втрату, невдачу, удар по репутації, а в найкращому разі — просто відстрочку у здобутті перемоги.

Рибам випала перевернута П’ятірка мечів

Ця карта завжди пророкує невдачі
Ця карта завжди пророкує невдачі

На карті намальований воїн-переможець, що хвацько дивиться вслід пониклим ворогам. Битва залишилася за ним, він дуже цього хотів, але не отримає від цього полегшення.

Карта сама по собі в цілому дуже двозначна, оскільки як у прямому, так і перевернутому вигляді обіцяє поразку та втрати, проте не уточнює, людина сама їх перенесе, або принесе їх іншим.

Але ж перевернутому вигляді є й ще негативніші трактування, — Риб у грудні можуть чекати прикрощі, докори совісті за минуле, похорон і страждання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав два знаки Зодіаку, яким на початку зими може дуже повезти по роботі.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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