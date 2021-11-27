Цих трьох знаків Зодіаку карти Таро попереджають про удари долі на початку зими
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Хтось цього місяця упустить підвищення, кохання і блага
Зміну сезонів погоди та коридор затемнень загалом мало хто переносить легко, але три знаки Зодіаку в грудні 2021 року чекають справжні труднощі.
Судячи з прогнозу Таро від "Телеграфа", несолодко буде представникам знаків Телець, Терези та Риби.
Тельцям випав перевернутий Туз кубків
На карті намальована водна гладь, якою плавають латаття. З хмари з’являється рука, на якій стоїть кубок і проливає вниз потоки води, а птах опускає гостію зі знаком хреста.
У звичайному положенні ця карта символізує початок, емоційне зростання і любов, проте тут вона випала перевернутою, що змінює її сенс.
Перевернутий Туз кубків вказує, що Ви відкидаєте блага, перспективи чи можливості, не можете віддатися почуттям чи виявляєте надмірний егоїзм, що у результаті може привести до розчарування чи порожнечі душевної. Будьте більш відкриті та милосердні у грудні.
Терезам випала перевернута Шістка жезлів
На карті намальовано вершника, увінчаного лавровим вінком, який рухається з жердиною у супроводі свити. У звичайному становищі він пророкує тріумф, довгоочікуваний успіх чи важливу звістку.
У перевернутому вигляді карта змінює значення і обіцяє неприємності. Несподівано може виявитися, що в якійсь із сфер життя Ви відійшли на другий план — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша кохана половинка може дістатися іншому.
Ця карта може говорити про майбутню втрату, невдачу, удар по репутації, а в найкращому разі — просто відстрочку у здобутті перемоги.
Рибам випала перевернута П’ятірка мечів
На карті намальований воїн-переможець, що хвацько дивиться вслід пониклим ворогам. Битва залишилася за ним, він дуже цього хотів, але не отримає від цього полегшення.
Карта сама по собі в цілому дуже двозначна, оскільки як у прямому, так і перевернутому вигляді обіцяє поразку та втрати, проте не уточнює, людина сама їх перенесе, або принесе їх іншим.
Але ж перевернутому вигляді є й ще негативніші трактування, — Риб у грудні можуть чекати прикрощі, докори совісті за минуле, похорон і страждання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав два знаки Зодіаку, яким на початку зими може дуже повезти по роботі.
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