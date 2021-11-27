Чи допоможуть цибуля та часник уберегтися від застуди: відповідь доктора Комаровського
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Здається, об’їдатися пахучими продуктами більше не доведеться.
З дитинства наші мами і бабусі переконували нас, що цибуля і часник вбиває мікроби, і тому їх просто необхідно, щоб уберегтися від застуди. Однак чи це так насправді? Відповідає найвідоміший лікар України — Євген Комаровський.
Відповідаючи на популярні питання про зміцнення імунітету у своєму журналі, доктор Комаровський зазначає, що цибуля та часник — це просто їжа і до підвищення опірності організму інфекціям вони не мають жодного стосунку.
"З давніх-давен існує переконання, що цибуля і часник відмінно справляються з інфекціями. На жаль, не все так просто. У лабораторних умовах, в пробірці, часник демонструє певний вплив на опір організму інфекціям. І тільки. Поза лабораторією ніяких даних, що підтверджують даний ефект, немає досі", — зазначає доктор Комаровський.
Як можна зміцнити імунітет
Лікар Комаровський зазначає, що реально діючі правила зміцнення імунітету полягає зовсім в іншому:
- Більше фізичної активності та прогулянок на свіжому повітрі. Найкраще всією родиною!
- Рясне прохолодне пиття.
- Немає перегріву — адекватний тепловий режим у будинку, одяг за погодою, провітрювання приміщень та порятунок від «пилозбірників» — килимів із густим ворсом та великих м’яких іграшок.
- Чистота без стерильності Мити руки з милом — добре, але домашній дезінфектор — це перебір.
- Їжа строго через голод. Важливо мінімізувати частку солодощів у дитячому раціоні. Регулярне випорожнення — важливий індикатор загального стану організму.
- Лікування фармацевтичними препаратами – лише за медичними показаннями, причому лише ліками з доведеною ефективністю.
Раніше "Телеграф" розповів, що станеться з вашим організмом, якщо щодня з’їдати часточку лимона.
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