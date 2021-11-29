Гороскоп Таро на тиждень: Раків чекає визнання, а у Овнів можуть з’явитися таємні вороги

У деяких вийде нарешті відпустити минуле та рухатися далі

Кінець осені та перші дні зими багатьом принесуть певні труднощі, але в окремих випадках до них можна підготуватися.

"Телеграф" склав прогноз Таро, що чекає на кожен знак Зодіаку на тижні з 29 листопада по 5 грудня.

Овен — перевернута Верховна жриця

У прямому положенні карта говорить про дослідження підсвідомих сил і самопізнання, однак у перевернутому положенні вказує на їх ігнорування, що загрожує невдачами. Цього тижня Вам варто поменше хапатися за матеріальне, приборкати егоїзм і жадібність. Ще один сенс карти – у вас можуть бути таємні вороги.

Телець — перевернутий Самітник

Неоднозначна карта, яка може вказувати на те, що Ви вирішили сподіватися на власні сили і знехтували сторонньою допомогою, чого не варто було робити. Також вона може попереджати про погіршення стану здоров’я або конфлікти у відносинах.

Близнюки — перевернутий Туз пентаклей

Карта може вказувати на егоцентризм та хронічну втому. Не потрібно приймати важливих рішень на цьому тижні, щоб не зробити помилок. Краще подумайте, що можна змінити, щоб жити було легше і радісніше.

Рак — Шістка жезлів (Перемога)

Це карта успіху, слави та визнання. Цього тижня Ваша праця може нарешті вилитися в гідну перемогу. Крім того, у Вас можуть розпочатися нові хвилюючі стосунки або ж прийти дуже важлива новина.

Лев — Двійка мечів (Безвихідність)

Карта найчастіше вказує на швидке та успішне вирішення тривалого конфлікту. Але вона також може випадати інертній людині, яка нібито застигла протягом життя і не знає куди рухатися далі; якщо це Ваш випадок, то ще не час для дій.

Діва — П’ятірка мечів (Руйнування)

Назва карти говорить сама за себе — це карта конфліктів, скандалів, підлості та приниження. Цього тижня Вам може потрапити багато стресу, проте його причиною можуть стати як оточуючі, так і Ви самі.

Терези — перевернута Десятка жезлів

Будьте готові до труднощів — цього тижня Ваша ноша може стати непосильною. Також довкола можуть зʼявитися інтриги та зловживання владою.

Скорпіон — перевернута Шістка кубків

Ви на цьому тижні можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до сьогодення та майбутнього.

Стрілець — перевернутий Повішений

У цьому положенні карта говорить про кризу та егоцентризм, коли людина застопорюється на місці, не готова поступатися в чомусь або поставити себе на місце ближнього. Варто зменшити підвищені вимоги і переосмислити свою систему цінностей.

Козеріг — перевернута Вісімка кубків

Карта може говорити про допущену помилку, яка спричинила за собою безглузде марнування часу, проте також вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Крім того, може з’явитися нове кохання чи стосунки.

Водолій — перевернутий Блазень

Зазвичай ця карта вказує на людину, яка взялася за стільки справ відразу, що в метушні витрачає життя даремно, оскільки нічого не доводить до кінця. Цього тижня можуть статися несподівані зміни, з якими Ви нічого не зможете вдіяти.

Риби — Лицар мечів

Цей тиждень буде непостійним, високим є ризик прийняття непродуманих рішень і нагнітання конфліктів, тому треба тримати себе в руках, мислити холоднокровно і більше прислухатися до інших. Що стосується особистого фронту — Вам знадобиться більше особистого простору і може виникнути бажання обірвати стосунки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якому одному знаку Зодіаку карти Таро обіцяють величезне щастя у грудні.