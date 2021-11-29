Рус

Гроші самі пливтимуть до рук: один знак Зодіаку розбагатіє на рік Чорного Тигра

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Фінансовий гороскоп на 2022 рік
Фінансовий гороскоп на 2022 рік

Тільцям не доведеться навіть докладати зусиль, щоб отримати солідний прибуток.

Символ 2022-го року — Чорний Водяний Тигр — по-різному ставиться до різних знаків Зодіаку. Комусь він обіцяє випробування та складності, а комусь принесе удачу. Астрологи назвали знак Зодіаку, який у 2022-му році зуміє легко розбагатіти.

Як пише "1001 гороскоп", щасливчиком у фінансовій сфері стане Телець.

Астрологи запевняють, що Тельцю навіть не доведеться особливо напружуватися — гроші самі пливтимуть йому до рук. Вам навпаки потрібно поводитися спокійно і не відлякати успіх зайвою наполегливістю. Великий прибуток Тельці можуть отримати на різних фінансових операціях і під час укладання довгострокових контрактів. Не соромтеся просити допомоги в інших людей — саме спільне обговорення проектів допоможе вам знайти нові ніші та отримати додаткові джерела доходу.

Відмінною стратегією у 2022-му році для вас стане спокійне та розмірене ведення справ, налагодження неформальних зв’язків із вашими діловими партнерами.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, яким рік Чорного Тигра принесе приємні несподіванки.

Теги:
#Гороскоп #Астролог #Рік Чорного Водяного Тигра
Конфлікт Зеленського та Ахметова набирає обертів
Політика
"Ви розумієте, що я президент?" – "А я — Рінат Ахметов": журналісти дізналися подробиці сварки Зеленського з олігархом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Конфлікт Зеленського та Ахметова набирає обертів
"Ви розумієте, що я президент?" – "А я — Рінат Ахметов": журналісти дізналися подробиці сварки Зеленського з олігархом
Дата публікації
Категорія
Зал для прощань потопає у квітах
Оберемки троянд від "віпів" та начищені нагороди: як Київ прощається з екс-мером Олександром Омельченком (ексклюзивний фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Штам коронавірусу "Омікрон"
Що відомо про новий штам коронавірусу "Омікрон": симптоми, ризики та відмінності від інших варіантів ковіду
Дата публікації
Категорія
Юлія Тимошенко у новому стильному вбранні
Total black та пальто від Dolce&Gabbana: Юлія Тимошенко прийшла до Ради у новому образі (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Демограф Олександр Гладун
Населення України до кінця століття може скоротитися вдвічі, - демограф Олександр Гладун