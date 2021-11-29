Гроші самі пливтимуть до рук: один знак Зодіаку розбагатіє на рік Чорного Тигра

Тільцям не доведеться навіть докладати зусиль, щоб отримати солідний прибуток.

Символ 2022-го року — Чорний Водяний Тигр — по-різному ставиться до різних знаків Зодіаку. Комусь він обіцяє випробування та складності, а комусь принесе удачу. Астрологи назвали знак Зодіаку, який у 2022-му році зуміє легко розбагатіти.

Як пише "1001 гороскоп", щасливчиком у фінансовій сфері стане Телець.

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Астрологи запевняють, що Тельцю навіть не доведеться особливо напружуватися — гроші самі пливтимуть йому до рук. Вам навпаки потрібно поводитися спокійно і не відлякати успіх зайвою наполегливістю. Великий прибуток Тельці можуть отримати на різних фінансових операціях і під час укладання довгострокових контрактів. Не соромтеся просити допомоги в інших людей — саме спільне обговорення проектів допоможе вам знайти нові ніші та отримати додаткові джерела доходу.

Відмінною стратегією у 2022-му році для вас стане спокійне та розмірене ведення справ, налагодження неформальних зв’язків із вашими діловими партнерами.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, яким рік Чорного Тигра принесе приємні несподіванки.