Як відрізнити справжнє вершкове масло від підробки: прості способи

На що варто звернути увагу при виборі масла.

Попри заборону на використання при виробництві звичайного вершкового масла жирів, які не є молочними, деякі виробники все одно підмішують у свої продукти пальмове або кокосове молоко або маргарин.

За оцінками експертів центру "Тест", близько 70% усього вершкового масла на прилавках магазинів є фальсифікатом, але уточнюють, що його частка на ринку коливається в залежності від сезону та доступності корму для худоби.

Виробники йдуть на такі кроки через високу вартість коров’ячого молока, що не дивно, оскільки на 1 кілограм масла такого доведеться витратити близько 20 літрів.

Згідно з класифікацією Держпродспоживслужби, існує кілька сортів масла, які відрізняються за вмістом жирів:

екстра — 80-85% жирів;

селянське — 72,5-79,9% жирів;

бутербродна — 61,5-72,4% жирів.

Однак усі вони мають бути зроблені з коров’ячого молока та/або продуктів його перероблювання.

Експерти "Тесту" стверджують, що визначити на смак та зовнішній вигляд справжній продукт від фальсифікату досить складно, але є критерії, які можуть допомогти покупцям.

Ціна

Мабуть, найбільш очевидною причиною для підозр є вартість продукту. Якщо ви бачите упаковку, вартість якої сильно нижче за середню по ринку, то можете не сумніватися, що перед вами фальсифікат. Очевидно, що жоден виробник не продаватиме продукцію собі на збиток, а тому, як би просто це не звучало, справжнього масла дешевше 40 гривень за пачку не буває. Це саме стосується імпортної продукції.

Смак

Якщо після споживання виникає відчуття жирного нальоту або відчувається присмак маргарину, то не варто сумніватися в тому, що продукт не є справжнім. Однак ситуація з цим складніша, оскільки при невеликій частині домішок, виявити підробку на смак дуже складно.

Колір

Масло може виглядати біліишим або жовтішим, що характерно для дати виробництва. Через доступ корів до якісного корму, літнє масло буде мати жовтуватий відтінок, в той час, як "зимове" буде світлішим. І в цьому нема нічого страшного.

Однак якщо вам попався продукт, який виглядає мало не помаранчевим, його брати точно не варто.

Твердість

Олія з коров’ячого молока не може швидко розтанути, чого не можна сказати про продукти, в яких велика частка кокосового або пальмового молока.

Упаковка

Експерти радять шукати на упаковці напис "масло вершкове", адже цим виробник взяв на себе зобов’язання щодо виконання вимог ДСТУ та використовувати при виробництві коров’яче молоко. Інші формулювання можуть свідчити про підробку.

Крім того, вони рекомендують купувати продукцію відомих виробників, оскільки ті частіше цінують свою репутацію і не стануть під своїм брендом випускати фальсифікат.

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