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Три знаки Зодіаку, яких карти Таро закликають терміново змінити щось у житті цього тижня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Три знаки Зодіаку зациклилися на роботі
Три знаки Зодіаку зациклилися на роботі

Близнюкам, Стрільцям та Водоліям час щось робити, щоб вийти з кризи

Нинішній тиждень дуже непростий у багатьох аспектах — люди виснажені зміною сезонів, перебудовою організму на зиму і коридором затемнень на додачу. Але для деяких у цей час відкриваються можливості щось змінити.

У прогнозі Таро від "Телеграфа" на тиждень з 29 листопада по 5 грудня ластівки змін є для Близнюків, Стрільців та Водоліїв.

Близнюкам випав перевернутий Туз пентаклів

Карта попереджає, що, можливо, Ви зациклилися на чомусь і втомилися, Ваша робота не отримає гідної винагороди. Більше того, Вас підстерігають тривожні стани, через які Ви можете зробити помилки.

На цьому тижні краще утримайтеся від ухвалення будь-яких рішень і подумайте, що можна зробити, щоб Вам стало радісніше та простіше.

Стрільцям випав перевернутий Повішений

Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтеся лише в одному напрямку та застопорилися, як ніколи близькі до кризи. Або Ви можете пред’являти занадто високі вимоги до себе або оточуючих, через що застрягти в стані вічного незадоволення.

Цього тижня Вам варто більше уваги приділити духовній складовій життя та подумати, чи не настав час оновити Вашу систему цінностей.

Водоліям випав перегорнутий Блазень

Ця карта в перевернутому положенні зазвичай говорить про людину, яка звалила на себе одночасно стільки справ, що не може добре зробити жодну з них, марнуючи свої ресурси.

Цього тижня Ви можете зробити бездумні та імпульсивні вчинки, які матимуть фатальні наслідки. Краще менше проявляти довірливість, наївність і цікавість найближчими днями. Пригальмуйте, щоб не зробити серйозної помилки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким двом знакам Зодіаку сильно пощастить у роботі у грудні.

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