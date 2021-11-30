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Рік Чорного Тигра переверне життя одного знаку Зодіаку з ніг на голову

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Гороскоп на 2022 рік Новина оновлена 30 листопада 2021, 09:23
Гороскоп на 2022 рік

Овнами опанує пристрасть до зміни місць.

Покровителем 2022-го року стане Чорний Водяний Тигр, який обіцяє принести приємні зміни багатьом знакам Зодіаку. Астрологи вважають, що життя одного знака Зодіаку в 2022-му році розгорнеться на 180 градусів.

Як пише сайт "1001 гороскоп", у рік Чорного Тигра кардинально зміниться життя у Овна.

Овну 2022-го року зірки обіцяють масу цікавих пригод. Представниками знака опанує нестримна потяг до зміни місць, старий стан речей перестане вас влаштовувати. Тяга до змін торкнеться всіх сфер вашого життя: і роботи, місця проживання, і друзів, і планів на майбутнє. Ви почнете шукати нові шляхи для себе, що зробить рік незабутнім.

Астрологи також обіцяють Овну приємні зміни в особистому житті. Ви притягуватимете увагу протилежної статі і навіть можете зустріти споріднену душу, з якою у вас зав’яжуться тривалі та міцні стосунки. Не скупіться на посмішки, виявляйте знаки уваги — і серця людей відкриються вам назустріч.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, яким пощастить казково розбагатіти.

Теги:
#Гороскоп #Астролог #Рік Чорного Водяного Тигра
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