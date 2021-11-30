Названо найкорисніший спосіб приготування яєць

Омлет — це корисна страва, яка легко засвоюється.

Навіть такий простий продукт як яйця може викликати масу питань: наприклад, що буде, якщо вживати яйця щодня або чому яйця різного кольору. Сумнівів не викликає одне: яйця — це неймовірно корисний продукт, який, однак, важливо вміти правильно готувати.

Дієтолог, гастроентеролог та кулінарний блогер Нурія Діанова в ефірі Радіо Sputnik розповіла, як саме потрібно готувати яйця для максимальної користі.

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Дієтолог зазначає, що такий спосіб приготування яєць, коли люди готують лише білки та відмовляються від жовтків, не вірний. За її словами, щоб отримати максимальну користь із цього продукту, потрібно вживати обидві його частини. Найкориснішою стравою з яєць дієтолог вважає омлет, приготований з одного цільного яйця та кількох білків. Така страва чудово засвоюється, і їсти її можна через день.

Діанова вважає, що не варто готувати омлети виключно з білків, проте вони корисні для вживання людям із загостреннями панкреатиту або проблемами із жовчним міхуром.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно варити яйця, щоб вони виходили максимально смачними.