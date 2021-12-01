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Дії, що відлякують гроші, які щодня роблять усі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Прикмети про гроші Новина оновлена 01 грудня 2021, 11:32
Прикмети про гроші

Не можна ставити сумку з гаманцем на землю чи перераховувати гроші увечері.

Згідно з народними прикметами, деякі наші дії здатні залучати у наше життя гроші. Наприклад, вирощування товстянки здатне залучити в будинок грошову енергію. Однак є й такі звички, які всі ми робимо щодня, навпаки, які відлякують гроші.

Що не можна робити, щоб не відлякати гроші: прикмети

  • Не можна стояти на порозі, коли зустрічаєте чи проводжаєте гостей.
  • Борги краще віддавати вранці. У понеділок також не рекомендується позичати гроші, щоб весь тиждень не бути у боргу, краще це зробити в інший день.
  • Також не слід позичати гроші через поріг.
  • Підмітати в будинку потрібно лише одним віником.
  • Погана прикмета — сідати на стіл.
  • Не варто ставити сумку із гаманцем на землю.
  • Класти гроші на стіл теж є поганою прикметою, яка веде до догляду грошей.
  • Краще не виносити сміття з хати, якщо надворі погана погода.
  • Якщо за вікном темно, погана прикмета — перераховувати гроші та підмітати.
  • Віддаючи гроші касиру краще класти їх на касу, а ось забирати здачу краще з рук касира чи продавця.
  • Зберігання ножів лезом нагору прирікає власників на те, що дрібниця буде основним грошовим доходом у будинку.

Раніше "Телеграф" писав, де суворо заборонено зберігати гроші, щоб не збідніти.

Теги:
#Гроші #Прикмети
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