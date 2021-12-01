Дії, що відлякують гроші, які щодня роблять усі
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Не можна ставити сумку з гаманцем на землю чи перераховувати гроші увечері.
Згідно з народними прикметами, деякі наші дії здатні залучати у наше життя гроші. Наприклад, вирощування товстянки здатне залучити в будинок грошову енергію. Однак є й такі звички, які всі ми робимо щодня, навпаки, які відлякують гроші.
Що не можна робити, щоб не відлякати гроші: прикмети
- Не можна стояти на порозі, коли зустрічаєте чи проводжаєте гостей.
- Борги краще віддавати вранці. У понеділок також не рекомендується позичати гроші, щоб весь тиждень не бути у боргу, краще це зробити в інший день.
- Також не слід позичати гроші через поріг.
- Підмітати в будинку потрібно лише одним віником.
- Погана прикмета — сідати на стіл.
- Не варто ставити сумку із гаманцем на землю.
- Класти гроші на стіл теж є поганою прикметою, яка веде до догляду грошей.
- Краще не виносити сміття з хати, якщо надворі погана погода.
- Якщо за вікном темно, погана прикмета — перераховувати гроші та підмітати.
- Віддаючи гроші касиру краще класти їх на касу, а ось забирати здачу краще з рук касира чи продавця.
- Зберігання ножів лезом нагору прирікає власників на те, що дрібниця буде основним грошовим доходом у будинку.
Раніше "Телеграф" писав, де суворо заборонено зберігати гроші, щоб не збідніти.
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