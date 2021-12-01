Гороскоп Таро на місяць: Близнюкам варто не вплутуватися в пригоди, а Водоліям посміхнеться успіх
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У деяких місяць видасться дуже самотнім
Грудень — місяць підбиття підсумків та підготовки до Нового року, коли всі грязнуть у вічній метушні та турботах. Але вони будуть не так сильно в тягар, якщо заздалегідь знати, чого чекати.
"Телеграф" склав прогноз Таро, що чекає на кожен знак Зодіаку в грудні.
Овен — перевернута Смерть
Це карта застою, апатії та хворобливої інертності. Можливо, Ви близькі до завершення якоїсь важливої справи, але фінал поки що не настане.
Телець — перевернутий Туз кубків
Цього місяця блага та доленосні зустрічі в кращому разі будуть відстрочені, або зовсім не настануть. Це карта втрачених можливостей, несправжнього кохання та зрад. У грудні Вас може потягнути на шкідливі звички та депресивний настрій. Кріпіться, це все тимчасово.
Близнюки — Король жезлів
Ця карта є гарним знаком для чесних, сумлінних і добрих людей. Можливо, саме цього місяця Вам посміхнеться успіх, підвернеться корисне знайомство або приємний сюрприз. Але від пригод краще утриматись.
Рак — Королева мечів
Це горда, розумна, саркастична, амбітна королева, але при цьому дуже самотня. Не стримуйтесь, у робочих питаннях та починаннях Вам дуже пощастить цього місяця, чого не можна сказати про справи любовні.
Лев — Паж жезлів
Найближчим часом Ви на підйомі, попереду може статися щось несподіване та приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії або повноцінна авантюра.
Діва — перевернута Вісімка чаш
Цей місяць Ваш, бо ця карта передбачає, що попереду на Вас чекає радість, щастя та свята. Більш повний прогноз для Дів на грудень читайте за посиланням.
Терези — перевернута Шістка жезлів
Протягом місяця Ви можете потрапити під удар долі, цілі відстрокуються, а щось важливе може просто вислизнути крізь пальці.
Скорпіон — Зірка
Це карта надій та мрій, розвивайтеся, прагніть мети та медитуйте, і все обов’язково вийде.
Стрілець — Дев’ятка пентаклів
У грудні на Вас може чекати успіх у справах, але дари долі не ощасливлять Вас. Хоча Вам може хотітися усамітнення, не замикайтеся, будьте відкриті і попросіть поради старшої жінки, це Вам допоможе.
Козеріг — Шістка пентаклів
У фінансових питаннях успіх цього місяця буде на Вашому боці, але не скупіться на допомогу ближньому, доброта і щедрість повернуться до Вас.
Водолій — Світ
У грудні на Вас чекає радість та умиротворення. Ви із задоволенням будете як працювати, так і відпочивати, перебуваючи в гармонії із собою. Дійте, удача на вашому боці.
Риби — перевернута П’ятірка мечів
Це недобра карта, що обіцяє неприємності, смуток, горе і навіть можливий похорон. Однак вона не уточнює, проблеми будуть для самих Риб або Ви нанесете їх комусь іншому самі.
Читайте також на "Телеграфі", яким знакам Зодіаку варто терміново змінити щось у житті цього тижня.
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