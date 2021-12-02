Цей знак Зодіаку карти Таро попереджають про апатію і можливий пристріт в грудні 2021 року

Овен може почуватися так, ніби його наврочили

Дуже багатьом у грудні 2021 року буде нелегко, але одному знаку Зодіаку доведеться зустрітися з особливою прострацією, а може й навіть пристрітом.

Як каже прогноз "Телеграфа" на грудень, таким знаком стане Овен.

Овну випала карта перевернута Смерть

На цій карті зображено вершника на коні, який рухається полем, і всі падають перед ним. Він не озброєний, а несе квітковий прапор життя, поки на горизонті світить Сонце, що знаменує безсмертя.

Це карта застою та болісної апатії

У звичайному положенні карта говорить про деяке переродження, проте в нашому випадку вона випала перевернутою, що прогнозує застій, апатію, хворобливу бездіяльність.

Можливо, Ви близькі до завершення великої справи, але ніяк не можете її завершити. Можливо, насправді це Вам не потрібне, і Ви спеціально підсвідомо відходьте від цього.

Ваша віра та надія у грудні будуть марними як у коханні, так і у справах, через що Ви можете відчути, ніби Вас наврочили або наслали пристріт.

У грудні Вам варто змиритися зі станом справ і чекати світла у кінці тунелю — а він обов’язково зʼявиться. Але для цього доведеться таки стати на шлях змін і дати відбутися тому, що має. Чим сильніше Ви триматиметеся за непотрібне і старе, тим довшим і болючішим буде вихід із кризи.

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