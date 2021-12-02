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Цей знак Зодіаку карти Таро попереджають про апатію і можливий пристріт в грудні 2021 року

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Невдачі та безсилля зваляться на один знак Зодіаку першого місяця зими
Невдачі та безсилля зваляться на один знак Зодіаку першого місяця зими

Овен може почуватися так, ніби його наврочили

Дуже багатьом у грудні 2021 року буде нелегко, але одному знаку Зодіаку доведеться зустрітися з особливою прострацією, а може й навіть пристрітом.

Як каже прогноз "Телеграфа" на грудень, таким знаком стане Овен.

Овну випала карта перевернута Смерть

На цій карті зображено вершника на коні, який рухається полем, і всі падають перед ним. Він не озброєний, а несе квітковий прапор життя, поки на горизонті світить Сонце, що знаменує безсмертя.

Це карта застою та болісної апатії
Це карта застою та болісної апатії

У звичайному положенні карта говорить про деяке переродження, проте в нашому випадку вона випала перевернутою, що прогнозує застій, апатію, хворобливу бездіяльність.

Можливо, Ви близькі до завершення великої справи, але ніяк не можете її завершити. Можливо, насправді це Вам не потрібне, і Ви спеціально підсвідомо відходьте від цього.

Ваша віра та надія у грудні будуть марними як у коханні, так і у справах, через що Ви можете відчути, ніби Вас наврочили або наслали пристріт.

У грудні Вам варто змиритися зі станом справ і чекати світла у кінці тунелю — а він обов’язково зʼявиться. Але для цього доведеться таки стати на шлях змін і дати відбутися тому, що має. Чим сильніше Ви триматиметеся за непотрібне і старе, тим довшим і болючішим буде вихід із кризи.

Читайте також на "Телеграфі", якому знаку Зодіаку карти Таро обіцяють радість та щастя у грудні.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
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