Рус

Низка чарівних подій: на один знак Зодіаку чекає успіх у рік Чорного Тигра

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
159
Гороскоп на 2022 рік
Гороскоп на 2022 рік

Стрільці у 2022 році отримають багато нових можливостей.

Рік Чорного Тигра принесе деяким знакам Зодіаку серйозні зміни і для багатьох вони будуть приємними. Наприклад, одному знаку Зодіаку наступний рік обіцяє низку приємних подій, які зроблять його неймовірно щасливим.

Як пише "1001 гороскоп", 2022-й рік обіцяє бути для Стрільця дуже насиченим. Весь новий рік у вас пройде в русі: нові друзі, нові місця, зустрічі плани, знайомства, захоплення — вільних хвилин у вас буде зовсім небагато, але вам це дуже подобається.

Чорний Тигр обіцяє вам подарувати безліч приємних вражень. Ваш телефон не буде замовкати, розриваючись від цікавих пропозицій та запрошень на зустрічі. Намагайтеся використати максимально всі шанси та можливості, адже вони приведуть вас до успіху.

З фінансами у Стрільця на рік Чорного Тигра теж обіцяє бути все гаразд. Доля надасть вам хороші шанси розбагатіти, від вас потрібно лише не прогаяти момент.

Раніше "Телеграф" називав знак Зодіаку, який у 2022-му році чекає серйозну кризу в коханні.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодіаку #Астролог
Юрій Сапронов
Інтерв'ю
Коля Харківський точно сяде у в’язницю, а батьки отримають умовний термін та розголос, – Юрій Сапронов
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Юрій Сапронов
Коля Харківський точно сяде у в’язницю, а батьки отримають умовний термін та розголос, – Юрій Сапронов
Дата публікації
Категорія
Уламки автомобіля довелося збирати по всій дорозі
У центрі Києва п’яний таксист влаштував масштабну ДТП (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
За добу госпіталізовано три тисячі людей
Число нових випадків зараження знову зросло, у лідери вирвався Київ: ситуація з COVID-19 в Україні на 2 грудня
Дата публікації
Категорія
На вибір пропонують багато різноманітних солодощів українського виробника
У Криму торгують цукерками "Рошен" (фотофакт)
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко назвав причину розгромної поразки від "Мілана"