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Блиск та мерехтіння: тренди новорічного манікюру 2021-2022

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Тренди новорічного манікюру 2021-2022
Тренди новорічного манікюру 2021-2022

Стати зіркою новорічної вечірки за допомогою сяючого манікюру.

Манікюр — дуже важлива складова будь-якого урочистого образу. Він може стати вашою фішкою, що привертає загальну увагу, а може навпаки зіпсувати весь лук.

Оскільки до Нового року залишилося вже менш як місяць — саме час замислитися над тим, яким буде ваш манікюр на святковій вечірці. Стилісти видання ELLE назвали головні тренди новорічного манікюру, які зроблять вас королевою святкового вечора.

Шику-блиску дай!

Блиск, сяйво, мерехтіння, металеві переливи – все це буде у тренді цього року. Коли ще, як не в новорічні свята, можна посяяти подібно новорічній ялинці? Звичайно, тут також важливо не переборщити. Великою популярністю у клієнток манікюру матимуть акуратні блискучі акценти. Використовуйте для цього гліттер, металевий колір, блискітки поверх прозорого манікюру – всі ідеї гарні.

Малюнки у новорічній стилістиці

Шапки Санти, ялинки, ельфи та сніжинки – все це також буде у тренді в період новорічних свят. Дайте волю своєї фантазії і сміливо малюйте на нігтях оленя, якщо давно цього хотіли.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому всі божеволіють від нового тренду — японського манікюру.

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#Манікюр #Новий рік
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