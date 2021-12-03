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Одному знаку Зодіаку карти Таро обіцяють тріумф та процвітання до кінця року

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Для Водоліїв прогноз на грудень дуже добрий
Для Водоліїв прогноз на грудень дуже добрий

Дрібні проблеми можуть виникати, але вони не принесуть багато клопоту

Хоча для багатьох останній місяць 2021 року видасться непростим, деяким все-таки дуже пощастить досягти своїх цілей і відчути справжню радість і задоволення.

Як каже прогноз "Телеграфа" на грудень, таким знаком стане Водолій.

Водолію випала карта Мир

Це карта процвітання та перемоги
Це карта процвітання та перемоги

На карті зображена танцівниця з двома жезлами всередині величезного переможного вінка з напіврозкритими символами нескінченності, — вона опанувала всі аспекти свідомого та підсвідомого, досягла досконалості та готова до нового витку життя.

Ця карта завжди символізує тріумф і процвітання, а також рівновагу, — одночасне набуття могутності разом із готовністю прийняти відповідальність за неї.

Вас чекає самопізнання і самовираження, яке врешті-решт призведе до успіху та матеріальних благ. Можливо, попереду поїздка або навіть переїзд.

Дрібні проблеми можуть виникнути в грудні, але вони вирішаться і в цілому не повинні турбувати відчуття миру і спокою всередині Вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, який знак Зодіаку впаде в апатію та безсилля у грудні.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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