Молодий місяць у грудні збігається з сонячним затемненням: дата, що можна і не можна робити
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У цей час варто приділити увагу здоровому харчування та відпочинку.
Молодий місяць — це ідеальний час, для того, щоб планувати нові справи. І грудень 2021 року якраз почнеться з молодика, що допоможе правильно налаштуватися на місяць з самого початку. Зазначимо, що грудневий молодик узяв приклад із листопадової повні та поєднався із затемненням, тільки не місячним, а сонячним.
"Телеграф" розповідає якісь особливості у молодика в грудні, і що можна і не можна робити в цей час.
Молодий місяць у грудні 2021: дата і час
Останній у 2021 році молодик пройде 4 грудня о 09:45 за київським часом. Місяць перебуватиме під знаком Стрільця.
Особливості молодого місяця в грудні 2021
Головна особливість грудневого молодика полягає в тому, що він збігається з повним сонячним затемненням, яке закриє коридор затемнень, що розпочався 19 листопада. Затемнення пройде о 9:34 ранку за Києвом 4 грудня.
- Повне сонячне затемнення – це рідкісне астрономічне явище, яке полягає в тому, що Місяць повністю закриває Сонце від спостерігача на Землі.
Молодиком закінчується спадний Місяць, який може викликати занепад сил і втрату енергії. З цим усім потрібно буде активно боротися, щоби весь новий місяць пройшов щасливо.
Що можна робити 4 грудня у молодик
- Молодий місяць — це останній день у місячному місяці, коли можна позбутися старих і непотрібних речей.
- Можна розпочати навчання новим навичкам та вирушати у подорож.
- Також, добре буде підготувати та скласти плани та ідеї на майбутнє, які можна починати втілювати в життя наступного дня після молодого місяця.
- Молодий місяць слушний час для подолання страхів і комплексів.
- Крім цього, можна займатися оздоровчими процедурами, спрямованими на оновлення та очищення організму.
Що не можна робити в молодик
- Не бажано цього дня розпочинати нові проєкти та змінювати місце роботи.
- Також варто відмовитися від грандіозних домашніх справ.
- Вчинення великих фінансових операцій краще перенести. Так само як і стрижку чи косметологічні операції.
- Не вживайте міцні напої, жирну та шкідливу їжу.
Раніше "Телеграф" становив календар магнітних бур на грудень 2021 року і розповідав як уберегти своє здоров’я від впливу сплесків на Сонці.
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