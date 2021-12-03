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Молодий місяць у грудні збігається з сонячним затемненням: дата, що можна і не можна робити

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Цей молодик стане останнім у 2021 році.
Цей молодик стане останнім у 2021 році.

У цей час варто приділити увагу здоровому харчування та відпочинку.

Молодий місяць — це ідеальний час, для того, щоб планувати нові справи. І грудень 2021 року якраз почнеться з молодика, що допоможе правильно налаштуватися на місяць з самого початку. Зазначимо, що грудневий молодик узяв приклад із листопадової повні та поєднався із затемненням, тільки не місячним, а сонячним.

"Телеграф" розповідає якісь особливості у молодика в грудні, і що можна і не можна робити в цей час.

Молодий місяць у грудні 2021: дата і час

Останній у 2021 році молодик пройде 4 грудня о 09:45 за київським часом. Місяць перебуватиме під знаком Стрільця.

Особливості молодого місяця в грудні 2021

Головна особливість грудневого молодика полягає в тому, що він збігається з повним сонячним затемненням, яке закриє коридор затемнень, що розпочався 19 листопада. Затемнення пройде о 9:34 ранку за Києвом 4 грудня.

  • Повне сонячне затемнення – це рідкісне астрономічне явище, яке полягає в тому, що Місяць повністю закриває Сонце від спостерігача на Землі.
Схема сонячного затемнення
Схема сонячного затемнення

Молодиком закінчується спадний Місяць, який може викликати занепад сил і втрату енергії. З цим усім потрібно буде активно боротися, щоби весь новий місяць пройшов щасливо.

Що можна робити 4 грудня у молодик

  • Молодий місяць — це останній день у місячному місяці, коли можна позбутися старих і непотрібних речей.
  • Можна розпочати навчання новим навичкам та вирушати у подорож.
  • Також, добре буде підготувати та скласти плани та ідеї на майбутнє, які можна починати втілювати в життя наступного дня після молодого місяця.
  • Молодий місяць слушний час для подолання страхів і комплексів.
  • Крім цього, можна займатися оздоровчими процедурами, спрямованими на оновлення та очищення організму.

Що не можна робити в молодик

  • Не бажано цього дня розпочинати нові проєкти та змінювати місце роботи.
  • Також варто відмовитися від грандіозних домашніх справ.
  • Вчинення великих фінансових операцій краще перенести. Так само як і стрижку чи косметологічні операції.
  • Не вживайте міцні напої, жирну та шкідливу їжу.

Раніше "Телеграф" становив календар магнітних бур на грудень 2021 року і розповідав як уберегти своє здоров’я від впливу сплесків на Сонці.

Теги:
#Місяць #Сонячне затемнення #Молодик #Грудень #Повне сонячне затемнення
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