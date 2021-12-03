Молодий місяць у грудні збігається з сонячним затемненням: дата, що можна і не можна робити

У цей час варто приділити увагу здоровому харчування та відпочинку.

Молодий місяць — це ідеальний час, для того, щоб планувати нові справи. І грудень 2021 року якраз почнеться з молодика, що допоможе правильно налаштуватися на місяць з самого початку. Зазначимо, що грудневий молодик узяв приклад із листопадової повні та поєднався із затемненням, тільки не місячним, а сонячним.

"Телеграф" розповідає якісь особливості у молодика в грудні, і що можна і не можна робити в цей час.

Молодий місяць у грудні 2021: дата і час

Останній у 2021 році молодик пройде 4 грудня о 09:45 за київським часом. Місяць перебуватиме під знаком Стрільця.

Особливості молодого місяця в грудні 2021

Головна особливість грудневого молодика полягає в тому, що він збігається з повним сонячним затемненням, яке закриє коридор затемнень, що розпочався 19 листопада. Затемнення пройде о 9:34 ранку за Києвом 4 грудня.

Повне сонячне затемнення – це рідкісне астрономічне явище, яке полягає в тому, що Місяць повністю закриває Сонце від спостерігача на Землі.

Схема сонячного затемнення

Молодиком закінчується спадний Місяць, який може викликати занепад сил і втрату енергії. З цим усім потрібно буде активно боротися, щоби весь новий місяць пройшов щасливо.

Що можна робити 4 грудня у молодик

Молодий місяць — це останній день у місячному місяці, коли можна позбутися старих і непотрібних речей.

Можна розпочати навчання новим навичкам та вирушати у подорож.

Також, добре буде підготувати та скласти плани та ідеї на майбутнє, які можна починати втілювати в життя наступного дня після молодого місяця.

Молодий місяць слушний час для подолання страхів і комплексів.

Крім цього, можна займатися оздоровчими процедурами, спрямованими на оновлення та очищення організму.

Що не можна робити в молодик

Не бажано цього дня розпочинати нові проєкти та змінювати місце роботи.

Також варто відмовитися від грандіозних домашніх справ.

Вчинення великих фінансових операцій краще перенести. Так само як і стрижку чи косметологічні операції.

Не вживайте міцні напої, жирну та шкідливу їжу.

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