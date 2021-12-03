Цей знак Зодіаку у рік Чорного Тигра зустріне свою другу половинку

Козерогів у 2022-му році закрутить вихор пристрастей.

Поки що одним знакам Зодіаку на рік Чорного Тигра зірки обіцяють успіх, а іншим — неприємності, астрологи розповіли, який знак Зодіаку у 2022-му році зможе зустріти своє кохання.

Як пише "1001 гороскоп" успіх на особистому фронті в 2022-му році посміхнеться Козерогу.

Попри те, що зазвичай Козеріг спокійний і стриманий, у наступному році його почуття можуть узяти гору над розумом, що призведе до несподіваних наслідків. Рік Чорного Водяного Тигра стане для представників знаку роком закоханостей та пристрастей. При чому необов’язково це буде нова людина, можливо, у вас із новою силою розгоряться почуття до давнього предмета обожнювання.

У новому році Козероги мають хороший шанс не тільки зустріти свою другу половинку, але й домогтися від неї взаємності. Ви зможете проявити у стосунках не властиву вам наполегливість і сміливість, чим і завоюєте серце людини, що вам сподобалася.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, яким повне сонячне затемнення 4 грудня завдасть неприємностей.