Прикмети на Новий рік 2022: що не можна і що можна робити, щоб залучити удачу

Ці правила важливо дотримуватись, щоб рік пройшов вдало

Менше ніж місяць залишилося, щоб підготуватися до зустрічі одного з найулюбленіших свят багатьох — Нового 2022 року, покровителем якого стане Чорний Водяний Тигр. Щоб рік пройшов на хвилі удачі, успіху, та ще й з прибутком, як у гаманці, так і в сердечку, якщо ви самотні, важливо дотримуватись деяких "правил".

Ми вже розповідали, що має бути на новорічному столі, а тепер "Телеграф" ділиться з вами прикметами та заборонами, які допоможуть вам залучити у своє життя успіх, любов та багатство.

Що не можна робити за новорічним столом

Категорично не можна пускати кота за святковий стіл.

Не можна скидати зі столу крихти та залишки їжі.

За новорічним столом не можна сваритися та з’ясовувати голосно стосунки.

Не можна зустрічати новий рік у брудному приміщенні.

Не варто зустрічати свято у старому домашньому одязі.

Не можна, щоб ваш новорічний стіл хитався.

Як залучити гроші у Новому році

Щоб зберегти фінансову незалежність у новому році, важливо, щоб у кожного члена сім’ї в гаманці лежала хоч одна велика купюра.

Стіл потрібно накрити багатими та різноманітними стравами.

Слід обов’язково роздати борги і постаратися повернути свої.

Привабити гроші в будинок допоможе правильна прикраса ялинки – на ялинку можна повісити грошові купюри та цукерки.

Щоб гроші водилися в будинку, під тарілку на святковому столі та на кожен кут, треба сховати по монеті.

На святковому столі мають бути апельсини.

Як залучити удачу у Новому 2022 році

У будинку обов’язково мають бути фігурки покровителя року — Тигра.

Під бій курантів слід загадати виконання мрії. Важливо промовляти бажання так, ніби воно вже здійснилося.

Потрібно з’їсти 12 виноградин.

Залишки їжі згодувати тваринам та птахам.

Прикмети на залучення кохання у Новому році 2022

До прикрас на ялинці додайте кілька куль у формі серця, бажано червоних

Щоб мати у домі сімейний добробут, у Новий рік потрібно запалити 7 зелених свічок.

Улюбленим слід під бій годинника міцно взяти один одного за руки, щоб 2022 провести разом.

Для того, щоб забути старе кохання і зустріти нове кохання в новому році, потрібно позбавитися всіх подарунків від колишнього партнера.

Раніше "Телеграф" розповідав, від якого вбрання варто відмовитися при виборі образу на святкування Нового року.