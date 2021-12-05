Прикмети на Новий рік 2022: що не можна і що можна робити, щоб залучити удачу
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Ці правила важливо дотримуватись, щоб рік пройшов вдало
Менше ніж місяць залишилося, щоб підготуватися до зустрічі одного з найулюбленіших свят багатьох — Нового 2022 року, покровителем якого стане Чорний Водяний Тигр. Щоб рік пройшов на хвилі удачі, успіху, та ще й з прибутком, як у гаманці, так і в сердечку, якщо ви самотні, важливо дотримуватись деяких "правил".
Ми вже розповідали, що має бути на новорічному столі, а тепер "Телеграф" ділиться з вами прикметами та заборонами, які допоможуть вам залучити у своє життя успіх, любов та багатство.
Що не можна робити за новорічним столом
- Категорично не можна пускати кота за святковий стіл.
- Не можна скидати зі столу крихти та залишки їжі.
- За новорічним столом не можна сваритися та з’ясовувати голосно стосунки.
- Не можна зустрічати новий рік у брудному приміщенні.
- Не варто зустрічати свято у старому домашньому одязі.
Як залучити гроші у Новому році
- Щоб зберегти фінансову незалежність у новому році, важливо, щоб у кожного члена сім’ї в гаманці лежала хоч одна велика купюра.
- Стіл потрібно накрити багатими та різноманітними стравами.
- Слід обов’язково роздати борги і постаратися повернути свої.
- Привабити гроші в будинок допоможе правильна прикраса ялинки – на ялинку можна повісити грошові купюри та цукерки.
- Щоб гроші водилися в будинку, під тарілку на святковому столі та на кожен кут, треба сховати по монеті.
Як залучити удачу у Новому 2022 році
- У будинку обов’язково мають бути фігурки покровителя року — Тигра.
- Під бій курантів слід загадати виконання мрії. Важливо промовляти бажання так, ніби воно вже здійснилося.
- Потрібно з’їсти 12 виноградин.
- Залишки їжі згодувати тваринам та птахам.
Прикмети на залучення кохання у Новому році 2022
- Щоб мати у домі сімейний добробут, у Новий рік потрібно запалити 7 зелених свічок.
- Улюбленим слід під бій годинника міцно взяти один одного за руки, щоб 2022 провести разом.
- Для того, щоб забути старе кохання і зустріти нове кохання в новому році, потрібно позбавитися всіх подарунків від колишнього партнера.
Раніше "Телеграф" розповідав, від якого вбрання варто відмовитися при виборі образу на святкування Нового року.
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