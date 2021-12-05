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Прикмети на Новий рік 2022: що не можна і що можна робити, щоб залучити удачу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Одне з найважливіших свят у році має і свої заборони. Новина оновлена 05 грудня 2021, 20:00
Одне з найважливіших свят у році має і свої заборони.

Ці правила важливо дотримуватись, щоб рік пройшов вдало

Менше ніж місяць залишилося, щоб підготуватися до зустрічі одного з найулюбленіших свят багатьох — Нового 2022 року, покровителем якого стане Чорний Водяний Тигр. Щоб рік пройшов на хвилі удачі, успіху, та ще й з прибутком, як у гаманці, так і в сердечку, якщо ви самотні, важливо дотримуватись деяких "правил".

Ми вже розповідали, що має бути на новорічному столі, а тепер "Телеграф" ділиться з вами прикметами та заборонами, які допоможуть вам залучити у своє життя успіх, любов та багатство.

Що не можна робити за новорічним столом

  • Категорично не можна пускати кота за святковий стіл.
  • Не можна скидати зі столу крихти та залишки їжі.
  • За новорічним столом не можна сваритися та з’ясовувати голосно стосунки.
  • Не можна зустрічати новий рік у брудному приміщенні.
  • Не варто зустрічати свято у старому домашньому одязі.
Не можна, щоб ваш новорічний стіл хитався.
Не можна, щоб ваш новорічний стіл хитався.

Як залучити гроші у Новому році

  • Щоб зберегти фінансову незалежність у новому році, важливо, щоб у кожного члена сім’ї в гаманці лежала хоч одна велика купюра.
  • Стіл потрібно накрити багатими та різноманітними стравами.
  • Слід обов’язково роздати борги і постаратися повернути свої.
  • Привабити гроші в будинок допоможе правильна прикраса ялинки – на ялинку можна повісити грошові купюри та цукерки.
  • Щоб гроші водилися в будинку, під тарілку на святковому столі та на кожен кут, треба сховати по монеті.
На святковому столі мають бути апельсини.
На святковому столі мають бути апельсини.

Як залучити удачу у Новому 2022 році

  • У будинку обов’язково мають бути фігурки покровителя року — Тигра.
  • Під бій курантів слід загадати виконання мрії. Важливо промовляти бажання так, ніби воно вже здійснилося.
  • Потрібно з’їсти 12 виноградин.
  • Залишки їжі згодувати тваринам та птахам.

Прикмети на залучення кохання у Новому році 2022

До прикрас на ялинці додайте кілька куль у формі серця, бажано червоних
До прикрас на ялинці додайте кілька куль у формі серця, бажано червоних

 

  • Щоб мати у домі сімейний добробут, у Новий рік потрібно запалити 7 зелених свічок.
  • Улюбленим слід під бій годинника міцно взяти один одного за руки, щоб 2022 провести разом.
  • Для того, щоб забути старе кохання і зустріти нове кохання в новому році, потрібно позбавитися всіх подарунків від колишнього партнера.

Раніше "Телеграф" розповідав, від якого вбрання варто відмовитися при виборі образу на святкування Нового року.

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#Новий рік #Прикмети
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