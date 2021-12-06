День Катерини 2021: що не можна робити у свято

Вся їжа в День Святої Катерини має бути пісною.

У вівторок, 7 грудня, вшановується пам’ять святої великомучениці Катерини Олександрійської, яка вважається нареченою Христа. У народі свято отримало назву Катерина Санниця.

Великомучениця Катерина була родом із багатої та знатної родини, що дозволило їй отримати гідне виховання та освіту. Вже до 17 років за руку Катерини боролися хлопці з найзнатніших сімей, але дівчина заявила, що вийде заміж тільки за людину, яка перевершить її.

Оскільки мати була таємною християнкою, вона відвела Катерину до духовного наставника, який відкрив їй вчення Господа і подарував ікону Богородиці. Саме святий отець розповів Катерині про юнака, який підходить їй "за її критеріями" — ним був син Божий. Катерина дуже хотіла його побачити, тому почала молитися і також прийняла християнство. Христос подарував їй перстень, заручивши із собою.

Імператор Максимін був зачарований красою Катерини та вирішив узяти її за дружину. Але він був язичником і зневажав християн, а Катерина дала обітницю безшлюбності, тому відмовила правителю. За це він засудив її до страшних тортур через колесування, але знаряддя страти зруйнувалося перед її ногами. Після свята сама поклала голову кату під меч.

У народі Катерину вважають покровителькою наречених і вагітних жінок, тому багато представниць слабкої статі, звертаються до неї з проханнями про сімейне щастя, заміжжя, просять про поповнення та здоров’я своїх діток.

Також у ніч на 7 грудня заведено гадати на нареченого.

Однак цей день несе у собі й безліч заборон.

Що не можна робити на день Катерини

Не можна тяжко працювати.

Не можна влаштовувати галасливі вечірки та танцювати.

Не можна вживати алкоголь, сваритися та поганословити.

Заборонено розводити багаття та топити піч.

Раніше "Телеграф" писав, які ще церковні свята відзначаються у грудні.