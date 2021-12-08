Встигнути до Нового року: як швидко та безпечно скинути вагу

Дієтолог звертає увагу на те, що безпечно для здоров’я худнути не більше ніж на 1-2 кг на тиждень

До Нового 2022 року залишилося кілька тижнів, і багато дівчат хочуть виглядати ефектно в новорічну ніч. Хтось робить акцент на святковому вбранні, хтось планує продемонструвати свої кулінарні навички, а хтось планує вразити всіх своєю фігурою. На цьому фоні, для деяких задач №1 на грудень є схуднення, допомогти з яким можуть 5 корисних лайфхаків з їжею.

Дієтолог та нутріціолог Марина Сергєєва зазначає, що скинути 1-2 кг за тиждень – цілком нормально і реально. За її словами, у дієтології оптимальним вважається втрачати за місяць не більше 5 кг. Якщо худнути активніше, це може стати причиною серйозних проблем зі здоров’ям.

Для того, щоб скинути зайву вагу, зазначає дієтолог, насамперед потрібно дотримуватися кількох важливих правил:

прибрати з раціону шкідливі продукти, які засмічують організм: напівфабрикати, ковбаси, тощо;

звести до мінімуму споживання швидких вуглеводів: цукор, цукерки, вироби із борошна, картоплю, макарони, білий рис;

повноцінно харчуватися тричі на день без перекусів;

регулярно пити воду.

Марина Сергєєва також звертає увагу на те, що іноді надмірна вага залежить від проблем зі здоров’ям. Наприклад, ви можете бути достатньо стрункою, але позбутися живота, що випирає, не виходить. У такому випадку, варто звернути увагу на те, що ви їсте — це може бути елементарне здуття живота, викликане продуктами, які ви постійно споживаєте.

Також вага значно залежить стану здоров’я. Якщо ви не можете схуднути, зверніться до свого лікаря – він допоможе розібратися, в чому причина.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перестати об’їдатися на ніч, щоб це не шкодило фігурі та допомагало зберегти здоров’я.