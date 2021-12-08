Коли і скільки відпочиватимемо у 2022 році: календар вихідних та святкових днів

Українці отримають 11 додаткових вихідних наступного року

Підготуватися до зустрічі Нового року українці зможуть уже у додаткові вихідні у грудні. А вже 2022 року жителі нашої країни отримають 116 офіційних вихідних, з яких 105 – це традиційні неробочі дні у суботу та неділю, а 11 днів – державні свята. Працювати наступного року доведеться 249 днів.

Стаття 73 Кодексу законів про працю (КЗпП) України передбачає 10 державних свят.

Державні свята та пов’язані з ними вихідні у 2022 році

1 січня – Новий рік;

7 січня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

24 квітня – Великдень;

1 травня – День праці;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня – День захисників України;

25 грудня – Різдво Христове.

Календар на 2022 рік: вихідні та святкові дні

Коли і скільки святкових вихідних у 2022 році

Стаття 67 КЗпП каже, що якщо державне свято збігається з неробочими днями у суботу чи неділю, то додатковий вихідний переноситься на найближчий день після святкового чи вихідного.

Таким чином, в Україні буде одразу кілька затяжних вихідних: 1-3 січня, 7-9 січня, 5-8 березня, 23-25 квітня, 30 квітня-2 травня, 11-13 червня, 25-28 червня, 14-16 жовтня, 24-26 грудня.

Крім того, Кодекс законів про працю передбачає й скорочені на 1 годину робочі дні, які у 2022 році потрапляють на 6 січня, 12 березня, 2 липня, 23 серпня та 13 жовтня. Також буде перенесено кілька робочих днів: вихідний у понеділок 7 березня потрібно буде відпрацювати у суботу 12 березня, а 27 червня – 2 липня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українці відпочиватимуть у новорічно-різдвяні свята.