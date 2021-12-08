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Коли і скільки відпочиватимемо у 2022 році: календар вихідних та святкових днів

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Календар вихідних днів на 2022 рік Новина оновлена 08 грудня 2021, 13:22
Календар вихідних днів на 2022 рік

Українці отримають 11 додаткових вихідних наступного року

Підготуватися до зустрічі Нового року українці зможуть уже у додаткові вихідні у грудні. А вже 2022 року жителі нашої країни отримають 116 офіційних вихідних, з яких 105 – це традиційні неробочі дні у суботу та неділю, а 11 днів – державні свята. Працювати наступного року доведеться 249 днів.

Стаття 73 Кодексу законів про працю (КЗпП) України передбачає 10 державних свят.

Державні свята та пов’язані з ними вихідні у 2022 році

  • 1 січня – Новий рік;
  • 7 січня – Різдво Христове;
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 24 квітня – Великдень;
  • 1 травня – День праці;
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 12 червня – Трійця;
  • 28 червня – День Конституції України;
  • 24 серпня – День незалежності України;
  • 14 жовтня – День захисників України;
  • 25 грудня – Різдво Христове.
Календар на 2022 рік: вихідні та святкові дні
Календар на 2022 рік: вихідні та святкові дні

Коли і скільки святкових вихідних у 2022 році

Стаття 67 КЗпП каже, що якщо державне свято збігається з неробочими днями у суботу чи неділю, то додатковий вихідний переноситься на найближчий день після святкового чи вихідного.

Таким чином, в Україні буде одразу кілька затяжних вихідних: 1-3 січня, 7-9 січня, 5-8 березня, 23-25 квітня, 30 квітня-2 травня, 11-13 червня, 25-28 червня, 14-16 жовтня, 24-26 грудня.

Крім того, Кодекс законів про працю передбачає й скорочені на 1 годину робочі дні, які у 2022 році потрапляють на 6 січня, 12 березня, 2 липня, 23 серпня та 13 жовтня. Також буде перенесено кілька робочих днів: вихідний у понеділок 7 березня потрібно буде відпрацювати у суботу 12 березня, а 27 червня – 2 липня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українці відпочиватимуть у новорічно-різдвяні свята.

Теги:
#Календар #Свята #Вихідні #2022 рік
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