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Юр’єв день 2021: що категорично не можна робити, привітання зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Святий Георгій Побідоносець вважається покровителем воїнів Новина оновлена 09 грудня 2021, 10:01
Святий Георгій Побідоносець вважається покровителем воїнів

Вважається, що у Юр’єв день зима остаточно вступає у свої права.

У четвер, 9 грудня, православна церква вшановує пам’ять одного з найшанованіших святих — великомученика Георгія Побідоносця. У народі це свято називають Юр’євим днем або Єгорій Зимовий, і ставляться до нього особливо шанобливо.

Хто такий Георгій Побідоносець

Святий Георгій жив у 3 столітті і був успішним військовим за часів імператора Діоклетіана, який був язичником. Сам Георгій був християнином і жив у віруючій сім’ї. Коли правитель почав гоніння на християн, святий роздав все своє майно бідним і став на захист християн, оголосивши правителю, що є одним із них. Георгія піддали жорстоким тортурам, які святий стійко переніс. Усі рани, які він отримував, миттєво загоювались, показуючи язичникам силу Божого слова.

Перед своєю смертю Георгій перехрестив статую Аполлона, після чого всі язичницькі ідоли самі по собі впали. Дружина імператора Діоклетана благала чоловіка помилувати Георгія, але імператор був непохитний. Він убив і святого, і свою дружину.

За життя Георгій встиг зробити багато чудес, найвідомішим з яких було вбивство змія, який жив в озері, розташованому неподалік Ліванських гір.
За життя Георгій встиг зробити багато чудес, найвідомішим з яких було вбивство змія, який жив в озері, розташованому неподалік Ліванських гір.

Традиції Юр’єва дня

Головне, що треба зробити 9 грудня — це роздати всі свої борги, щоби наступного року не було проблем із грошима. Також у народі вірили, що з 9 грудня наступали справжні холоди, а ведмеді впадали в сплячку. Тому сьогодні хороший день, щоб займатися утепленням свого будинку.

Що не можна робити 9 грудня:

  • Не можна ходити на полювання.
  • Не бажано вирушати в далеку дорогу і розпочинати нову справу.
  • Не можна лінуватися.
  • Не можна ходити до лазні.
  • Не можна користуватися гребінцями та ножицями.
  • Не варто зловживати алкоголем.

Привітання з Днем Георгія Побідоносця

Раніше "Телеграф" писав, що 10 грудня відзначається свято ікони Божої Матері "Знамення", яка є однією з найсильніших та найчудотворніших.

Теги:
#Свято #Поздоровлення #Георгій Побідоносець #Юріїв день
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