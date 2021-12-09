Забудьте про них назавжди: зимові пуховики, які давно вийшли з моди
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Уникайте моделей з непотрібними деталями та складними застібками.
Зимовий сезон тільки починається, а це означає, що саме час вивчити, як виглядати стильно цієї зими і яких антитрендів в одязі обов’язково треба уникати. Сьогодні ми розповімо про найпопулярнішу зимову річ — пуховик, і про те, які з них уже давно вийшли з моди.
Як пише у своєму Інстаграмі стиліст Тетяна Базлова, верхній одяг з великою кількістю зайвих деталей і прикрас більше не можна назвати стильним. На своїй сторінці у соцмережі дівчина наочно продемонструвала, які моделі пуховиків краще не носити та не купувати.
Серед головних помилок:
- хитромудрі моделі, де багато непотрібних для такого роду верхнього одягу деталей;
- недостатньо набиті;
- недорого виглядають;
- складна застібка, що створює диспропорції силуету.
Водночас вироби і з хутром, і з капюшонами, і дуті теплі, і довгі, і короткі — можуть бути актуальними, якщо самі по собі вони стильно і добротно виглядають.
Раніше стиліст також розповідала, які шапки вийшли з моди та стали антитрендом. Краще їх не носити, аби не виглядати немодною.
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