Забудьте про них назавжди: зимові пуховики, які давно вийшли з моди

Уникайте моделей з непотрібними деталями та складними застібками.

Зимовий сезон тільки починається, а це означає, що саме час вивчити, як виглядати стильно цієї зими і яких антитрендів в одязі обов’язково треба уникати. Сьогодні ми розповімо про найпопулярнішу зимову річ — пуховик, і про те, які з них уже давно вийшли з моди.

Як пише у своєму Інстаграмі стиліст Тетяна Базлова, верхній одяг з великою кількістю зайвих деталей і прикрас більше не можна назвати стильним. На своїй сторінці у соцмережі дівчина наочно продемонструвала, які моделі пуховиків краще не носити та не купувати.

Серед головних помилок:

хитромудрі моделі, де багато непотрібних для такого роду верхнього одягу деталей;

недостатньо набиті;

недорого виглядають;

складна застібка, що створює диспропорції силуету.

Водночас вироби і з хутром, і з капюшонами, і дуті теплі, і довгі, і короткі — можуть бути актуальними, якщо самі по собі вони стильно і добротно виглядають.

Раніше стиліст також розповідала, які шапки вийшли з моди та стали антитрендом. Краще їх не носити, аби не виглядати немодною.