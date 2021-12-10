Речі-виручалки: 6 предметів одягу, які мають бути у вашому гардеробі взимку

Ці речі є універсальними та підійдуть будь-кому.

Ми вже розповідали вам, яких предметів одягу варто уникати, щоби виглядати максимально стильно цієї зими. Писали про те, які шапки потрібно терміново викинути і яких пуховиків варто уникати. Сьогодні ж ми розповімо про те, який одяг чудово виглядатиме в будь-якому гардеробі і допоможе вам бути головним законодавцем моди цього сезону.

Як пише у своєму Інстаграмі стиліст Тетяна Базлова, деякі речі є універсальними і личать практично всім, головне — їх правильно вибрати.

Шапка з відворотом — найуніверсальніша шапка, яка йде практично всім формам обличчя. Її можна поєднувати і з зимовим пальтом, і з шубкою з екохутра, і з пуховиком.

— найуніверсальніша шапка, яка йде практично всім формам обличчя. Її можна поєднувати і з зимовим пальтом, і з шубкою з екохутра, і з пуховиком. Пуховик міді з капюшоном — виріб, в який можна закутатися, врятує від будь-яких холодів. Обов’язково повинен бути один базовий відтінок, що підходить всьому гардеробу.

— виріб, в який можна закутатися, врятує від будь-яких холодів. Обов’язково повинен бути один базовий відтінок, що підходить всьому гардеробу. Теплий довгий светр , який можна надіти і з легінсами, і з прямими джинсами/брюками, не заправляючи всередину.

, який можна надіти і з легінсами, і з прямими джинсами/брюками, не заправляючи всередину. Легінси з начосом шукайте в Calzedonia, H&M, часто зустрічаються в інших мас-маркет магазинах.

шукайте в Calzedonia, H&M, часто зустрічаються в інших мас-маркет магазинах. Теплий кежуал костюм . Теж можна на флісі. Для подорожей, виходів у побутових справах, прогулянок.

. Теж можна на флісі. Для подорожей, виходів у побутових справах, прогулянок. Кашеміровий палантин. Він теплий і не об’ємний, не створить перевантаження у верхній частині силуету.

Раніше стиліст назвала зимові речі, яких давно час позбутися.