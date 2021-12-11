День протилежностей: що не можна робити 12 грудня

Нумеролог розповіла про значення подвійної дати

Напередодні наступного року Тигра випадає одна з подвійних дат – 12.12. У нумерології 12 грудня називають днем повних протилежностей. Докладніше про це розповіла у коментарі "Телеграфу" нумеролог Лариса Нохріна.

За її словами, дата 12:12 породжує деякий внутрішній конфлікт.

"І хоча загалом день щасливий для отримання допомоги, співпраці та успішної реалізації планів, ми цього дня будемо неспокійні", — попередила нумеролог.

Цього дня слід робити лише те, на що мали намір. Важливо не погоджуватися на всі пропозиції, що надходять.

Як розповідає експерт, 12.12 ми будемо в епіцентрі боротьби двох протилежностей — стабільності/визначеності та непостійності/нестійкості. Практика погодження у цей день створить великі проблеми: ми самі будемо не дуже впевнені, чи ми підтримуємо те, з чим погоджуємося. До того ж обставини можуть змусити нас через деякий час змінити своє рішення. Крім того, погодження в цей день загрожує розчаруванням, особливо своїх друзів та/або родичів.

Нумеролог рекомендує 12.12 не приймати відповідальних та важливих рішень. Натомість у цей день доцільно підбити підсумки року.

"Важливо провести інвентаризацію всіх розпочатих планів та проектів і визначити, які з них більш не актуальні та лише забирають ресурси. Сьогодні дуже важливо скоротити кількість проектів, розпочатих з великим ентузіазмом, але які мають мало шансів на завершення", — зазначила наша співрозмовниця.

А ось складати плани на майбутній рік краще 21 грудня.

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Крім того, 12.12 слід звернути увагу на своє здоров’я.

Також у цей день добре влаштувати свято для рідних та близьких, можливо приготувати улюблену їжу. Знайте, що покупки, зроблені цього дня, дадуть радість.

12 грудня нас цікавитимуть питання філософії та релігії. А ще це добрий день для благодійності та волонтерства.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед настанням нового року всі намагаються підбити підсумки та завершити розпочате. Дізнайтесь, які 10 речей потрібно встигнути здійснити до 2022 року.