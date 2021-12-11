Справжні нарциси: названі найбільш самозакохані знаки Зодіаку

Ці знаки на шляху до своїх бажань не зупиняться ні перед чим.

Астрологи переконані, що тими чи іншими рисами характеру нас наділяють знаки Зодіаку, під якими ми народилися. Наприклад, деякі знаки Зодіаку відрізняються мудрістю, інші ж — вірністю та відданістю. Сьогодні ж поговоримо про те, представники яких знаків Зодіаку є найбільш самозакоханими особистостями.

Як пише "Клубер", ці знаки завжди в першу чергу думають про себе.

Діва

Діви твердо переконані в тому, що саме вони є найрозумнішими серед усіх присутніх, і тому всі довкола мають беззаперечно їх слухатися. У запасі у них знайдеться багато аргументів на користь їхньої беззастережної "правоти", навіть коли насправді це не так. Представники знака є дуже зарозумілими особистостями.

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Телець

Тельці вважають, що вони кращі за інших, а тому мають право вимагати для себе кращих умов. Тельці не вміють співчувати, у цьому житті вони шкодують лише себе.

Представники знака звикли робити все по-своєму і рідко прислухаються до чужої думки, навіть якщо йдеться про близьку людину.

Лев

Леви займають впевнену позицію у топ-3 найбільш самозакоханих знаків. Вони переконані, що світ обертається навколо них, і всі мають працювати виключно на їхнє бажання.

Леви звикли будь-якими способами задовольняти свої примхи, і не важливо, якщо для цього доведеться пройти по головах. На своєму шляху вони "зносять" навіть по-справжньому близьких людей.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, життя яких кардинально зміниться у 2022 році.