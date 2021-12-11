Рус

Справжні нарциси: названі найбільш самозакохані знаки Зодіаку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
326
Найсамозакоханіші знаки Зодіаку Новина оновлена 11 грудня 2021, 09:00
Найсамозакоханіші знаки Зодіаку

Ці знаки на шляху до своїх бажань не зупиняться ні перед чим.

Астрологи переконані, що тими чи іншими рисами характеру нас наділяють знаки Зодіаку, під якими ми народилися. Наприклад, деякі знаки Зодіаку відрізняються мудрістю, інші ж — вірністю та відданістю. Сьогодні ж поговоримо про те, представники яких знаків Зодіаку є найбільш самозакоханими особистостями.

Як пише "Клубер", ці знаки завжди в першу чергу думають про себе.

Діва

Діви твердо переконані в тому, що саме вони є найрозумнішими серед усіх присутніх, і тому всі довкола мають беззаперечно їх слухатися. У запасі у них знайдеться багато аргументів на користь їхньої беззастережної "правоти", навіть коли насправді це не так. Представники знака є дуже зарозумілими особистостями.

Телець

Тельці вважають, що вони кращі за інших, а тому мають право вимагати для себе кращих умов. Тельці не вміють співчувати, у цьому житті вони шкодують лише себе.

Представники знака звикли робити все по-своєму і рідко прислухаються до чужої думки, навіть якщо йдеться про близьку людину.

Лев

Леви займають впевнену позицію у топ-3 найбільш самозакоханих знаків. Вони переконані, що світ обертається навколо них, і всі мають працювати виключно на їхнє бажання.

Леви звикли будь-якими способами задовольняти свої примхи, і не важливо, якщо для цього доведеться пройти по головах. На своєму шляху вони "зносять" навіть по-справжньому близьких людей.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, життя яких кардинально зміниться у 2022 році.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодіаку #Астролог
Володимир Зеленський упустив свій шанс, вважають експерти
Політика
Зеленський попав на розтяжку: що чекає на Україну та Донбас після переговорів Байдена з Путіним
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський упустив свій шанс, вважають експерти
Зеленський попав на розтяжку: що чекає на Україну та Донбас після переговорів Байдена з Путіним
Дата публікації
Категорія
ПТРК Javelin могли бути частиною військової допомоги
США відклали військову допомогу Україні на $200 млн, — американські ЗМІ
Дата публікації
Категорія
7 січня православні християни святкують Різдво
Снігу не дочекаємось: якою буде погода на Різдво в Україні
Дата публікації
Категорія
За час пандемії в Україні захворіли понад 3,5 млн людей
Захворілих менше, померлих — більше: статистика коронавірусу в Україні на 11 грудня
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" хочуть зберегти якнайбільше "штиків" у наступному скликанні Ради
Брудна історія: заради порятунку “Слуг” влада думає переносити вибори та залишати “мажоритарку”