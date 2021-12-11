Вказують усім: три знаки Зодіаку, які завжди командують

Овни, Леви та Козероги вважають, що мають право вказувати іншим.

Деяких людей хлібом не годуй — дай кимось покомандувати. Астрологи, які раніше називали найсамозакоханіші знаки Зодіаку, тепер розповіли, хто з них найбільше любить керувати та роздавати вказівки.

Про це пише "Клубер".

Овен

Овен любить використовувати наказний тон і рідко коли згадує слово "будь ласка". Йому подобається роздавати накази і керувати і він усіма силами намагатиметься цього досягти. Конкурувати з ним у цьому питанні марно.

До думок інших представники знаку прислухаються вкрай рідко та неохоче. Ви не зможете змусити зробити щось не так, як він хоче.

При цьому часто Овни є справді добрими лідерами, які вміють визнавати свою відповідальність.

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Лев

Леву подобається бути головним, оскільки він любить перебувати у центрі уваги. Світло софіт так і манить його, і він зробить усе, щоб усі очі в будівлі були обернені до нього.

Левам дуже подобається, коли люди приходять до них за порадами чи просять пояснити щось. Це допомагає їм відчути себе важливими та значущими.

Козеріг

Козероги є гарними лідерами, оскільки не бояться брати на себе відповідальність. Їм вистачає досвіду, щоб приймати правильні рішення, тому вони вважають за можливе ще й вказувати іншим. Козероги часто беруть ініціативу у свої руки і збирають навколо себе людей, якими з успіхом керують.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, на яких чекають успіхи в кар’єрі наступного року.