Гороскоп Таро на тиждень: Діви можуть влізти у борги, а Стрільців чекають позитивні зміни

Декому пощастить повернутися з помилкового шляху до кращого майбутнього

З невідворотним наближенням Нового року багато хто занурюється в суєту і перенапругу.

На тлі цього не завадить ненадовго просто перепочити і дізнатися, що на Вас чекає на тижні з 13 по 19 грудня з прогнозом Таро від "Телеграфу".

Цього тижня випали такі карти

Овен — Лицар мечів

Цього тижня у Вас можуть назріти конфлікти, але якщо Ви керуватиметеся розумом і зберігатимете холоднокровність, то не тільки успішно їх вирішите, але ще й досягнете поставлених цілей. Але не будьте надто самовпевнені, поради оточуючих можуть стати Вам у нагоді.

Телець — Вісімка мечів

Це карта тимчасових негараздів та поганих новин. На цьому тижні Ви можете потрапити в неприємності і опинитися у скрутному становищі, але так буде не завжди. Ви маєте складний вибір, який Ви ніяк не зможете зробити, щоб вийти з глухого кута і повернути собі свободу.

Близнюки — перевернутий Самітник

Цього тижня Ви можете знехтувати порадою, якою нехтувати не варто, — згодом Ви про це пошкодуєте. Не покладайтеся на себе дуже сильно, Ви не в усьому однаково експертні.

Рак — перевернутий Повішений

Представники цього знака цього тижня постраждають від власного егоїзму, матеріалізму та себелюбства. Прагнення стояти на своєму завжди і скрізь зіграє з Вами злий жарт. Намагайтеся найближчими днями спробувати поступитися у чомусь і покластися на долю.

Лев — Дев’ятка жезлів (Владика великої сили)

Це карта оборони. Можливо, цього тижня спливуть старі труднощі і Вам доведеться відстоювати своє місце у колективі чи сім’ї. Також можуть виникнути проблеми із здоров’ям. Але з цією картою Ви з усім упораєтесь, просто будьте насторожі.

Діва — перевернутий Лицар пентаклів

На цьому тижні на Вас чекає неприємна подія, пов’язана з грошима, власністю або роботою. Постарайтеся бути відповідальнішим, ніж зазвичай, щоб нічого не втратити і не влізти в борги.

Терези — перевернута Трійка мечів

Це карта Владика печалі і в обох положеннях вона обіцяє негатив, однак у перевернутому вигляді вона обіцяє його менш інтенсивним. Можливо, цього тижня Вам завдасть болю той, хто вже завдавав, або ж станеться розрив із людиною не надто значущою для Вас.

Скорпіон — перевернута Десятка жезлів

Це карта поразки. Можливо, у Вас виникнуть проблеми зі здоров’ям або з чиєїсь злої волі на Вас ляже тягар проблем.

Стрілець — перевернутий Місяць

Цього тижня Ви можете зробити крок із кола самообману до щирого кохання та турботи. Якщо Ви думаєте про майбутнє, будуєте плани або просто мрієте, для вас це дуже хороша карта, вона обіцяє позитивні зміни.

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Козеріг — перевернута Верховна жриця

На цьому тижні Вам загрожує раптова негативна зміна у чомусь. Ви можете втратити духовну рівновагу і пожертвувати чимось етично важливим заради вирішення питання або на благо іншої людини.

Водолій — перевернутий Блазень

Ця карта може вказувати на те, що ви зробили неправильний вибір, — прислухайтеся до своєї інтуїції, щоб повернутися на правильний шлях, це дуже важливо. Також на цьому тижні Ви можете потрапити в дурну ситуацію, якщо втручатиметеся, куди не просять, або будете гнути свою лінію занадто завзято.

Риби — Сімка пентаклів

Ви багато працювали і Ваші старання принесли плоди, проте Вам цього недостатньо або насправді Ви хотіли іншого, — у будь-якому випадку Вас переслідує почуття незадоволеності. Будьте терплячими і ретельно обмірковуйте кожне рішення на цьому тижні, щоб не погіршити ситуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пропонував погадати онлайн на картах Таро, що чекає на Вас найближчими днями.