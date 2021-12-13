Прикольні вітання для друзів з Новим 2022 роком
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Кожному хочеться оригінально та красиво привітати друзів та знайомих із новорічними святами
Незабаром настане Новий 2022 рік і саме час підбирати привітання для друзів та знайомих. Підібрати оригінальне вітання у віршах та гарних листівках допоможе "Телеграф".
Нехай наступний Новий рік
Казку, радість принесе,
Ласка, ніжність, пристрасть, кайф,
І від життя легкий драйв!
Доброту, любов, везіння,
І трішечки терпіння,
Щоб нічого не псувати,
І спокійно зачекати.
В інтернеті стати зіркою,
Щоб гроші були гіркою,
Підписників мільйонами,
Та жити з задоволенням!
***
Побажаю у Новий рік
Не забути, хто де живе,
Пам’ятати як вас звуть
І на поганий шлях не звернуть,
Честь і гордість не втрачати,
Без штанів не танцювати
Не заснути під ялинкою,
І дійти до власного будинку!
***
Вітаю з Новим роком
І бажаю щастя вам!
Нехай воно, як тінь, за вами
Ходить прямо по п’ятам.
Нехай здоров’я буде міцним,
Наче кам’яний граніт,
І весь рік ні зуб, ні п’ята,
Ні живіт не заболить.
Нехай збільшаться доходи,
Нехай затишним буде дім,
Нехай тішить все довкола,
Буде щастя в кожнім дні!
***
З Новим роком, з Новим щастям!
Буде точно рік чудовим!
Щоб вам Дід Мороз привіз
Щастя, грошей повний віз!
Щоб шампанське лилося,
Що задумано — справдилося.
Щоб з 1-го числа
Аж раптом зарплата зросла!
Кожній жінці — чоловіка,
Всім чоловікам — по машині,
Можна навіть і по дві,
Щоби одну віддати дружині!
***
З наступаючим, друзі!
Нехай підвищиться зарплата,
Щоб веселий Дід Мороз
Всім подаруночок приніс!
У тому подарунку — банку щастя,
Сміху цілий кілограм,
Заклинання від напастей
І пучок везіння Вам!
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гарну та смачну закуску "Грибочки" для новорічного столу.
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