Прикольні вітання для друзів з Новим 2022 роком

Кожному хочеться оригінально та красиво привітати друзів та знайомих із новорічними святами

Незабаром настане Новий 2022 рік і саме час підбирати привітання для друзів та знайомих. Підібрати оригінальне вітання у віршах та гарних листівках допоможе "Телеграф".

Нехай наступний Новий рік

Казку, радість принесе,

Ласка, ніжність, пристрасть, кайф,

І від життя легкий драйв!

Доброту, любов, везіння,

І трішечки терпіння,

Щоб нічого не псувати,

І спокійно зачекати.

В інтернеті стати зіркою,

Щоб гроші були гіркою,

Підписників мільйонами,

Та жити з задоволенням!

***

Побажаю у Новий рік

Не забути, хто де живе,

Пам’ятати як вас звуть

І на поганий шлях не звернуть,

Честь і гордість не втрачати,

Без штанів не танцювати

Не заснути під ялинкою,

І дійти до власного будинку!

***

Вітаю з Новим роком

І бажаю щастя вам!

Нехай воно, як тінь, за вами

Ходить прямо по п’ятам.

Нехай здоров’я буде міцним,

Наче кам’яний граніт,

І весь рік ні зуб, ні п’ята,

Ні живіт не заболить.

Нехай збільшаться доходи,

Нехай затишним буде дім,

Нехай тішить все довкола,

Буде щастя в кожнім дні!

***

З Новим роком, з Новим щастям!

Буде точно рік чудовим!

Щоб вам Дід Мороз привіз

Щастя, грошей повний віз!

Щоб шампанське лилося,

Що задумано — справдилося.

Щоб з 1-го числа

Аж раптом зарплата зросла!

Кожній жінці — чоловіка,

Всім чоловікам — по машині,

Можна навіть і по дві,

Щоби одну віддати дружині!

***

З наступаючим, друзі!

Нехай підвищиться зарплата,

Щоб веселий Дід Мороз

Всім подаруночок приніс!

У тому подарунку — банку щастя,

Сміху цілий кілограм,

Заклинання від напастей

І пучок везіння Вам!

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