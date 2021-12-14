Звідки взялися Дід Мороз та Снігуронька: як Новий рік став головним головним святом у СРСР завдяки Україні

До 1935 року в Союзі не було Нового року, але повернути свято дітлахам допомогла стаття неоднозначного партійного діяча

Напередодні Нового року українці разом із "Телеграфом" ностальгують та згадують про те, яким було це свято в СРСР, як до нього готувалися та які вбрання обирали. Але мало хто знає, що спочатку у Союзі Нового року не було зовсім, а повернути його допомогла саме Україна.

Під час приходу до влади більшовиків це свято, як і Різдво, визнали релігійним та називали "попівським мракобіссям".

Нового року в СРСР спочатку не було

Про ялинки та Діда Мороза забули на довгі роки, поки перший секретар Київського обкому ВКП(б) Павло Постишев (так, той самий Постишев, який був одним із організаторів голоду в Україні у 1932—1933 роках) не написав статтю в газеті "Правда". Партійний діяч засудив те, що його попередники визнали дитяче свято "буржуазною затією", і запропонував повернути Новий рік для всіх.

Реакція була блискавичною: відразу ж вийшло рішення ВЛКСМ про святкування початку нового календарного року та організацію "ялинок" для дітлахів.

Одне з перших новорічних свят для дітлахів у Союзі

Символом вирішили залишити Діда Мороза, але "перезавантажили" персонаж: зробили його "могучим богатирем" у фіолетовому вбранні (пізніше шуба та шапка стали червоними). Ну і їздив чарівник не на оленях, а на трійці коней, а помічницею стала Снігуронька — той самий персонаж фольклору, який зліпили зі снігу. Дівчина, за повір’ями, розтанула, стрибаючи через багаття на Івана Купала, але "повстала" в СРСР заради допомоги Діду Морозу.

Доля самого Постишева, який повернув Новий рік радянським дітям, склалася трагічно. Вже за три роки його оголосили агентом японської розвідки і розстріляли разом із дружиною.

Раніше "Телеграф" нагадував, який стіл рятував мешканців Союзу під час новорічних свят та які страви зазвичай готувалися в цей час.