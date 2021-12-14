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Любовний гороскоп Таро на 2022 рік: Львів чекає вихор почуттів, а Стрільців можуть сильно образити

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Декому 2022 року судилося зустріти другу половину, інші ж жорстоко обдуряться
Декому 2022 року судилося зустріти другу половину, інші ж жорстоко обдуряться

Розібралися, що чекає на всі знаки Зодіаку в особистому житті

Для багатьох 2022 рік буде дуже бурхливим на події в амурному плані, — у більшості знаків Зодіаку особисте життя кипітиме наступні місяці.

"Телеграф" склав прогноз за картами Таро, чого чекати наступного року.

Такі карти Таро випали в розкладі на кохання та стосунки на 2022 рік
Такі карти Таро випали в розкладі на кохання та стосунки на 2022 рік

Овен — перевернутий Місяць

Можливо, Ваше особисте життя пережило непростий час, проте цьому настав кінець, — у перевернутому вигляді карта Місяць обіцяє позитивні зміни і що щире кохання та турбота подолають сум’яття та самообман.

Телець — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Можливо, у Вашому особистому житті був кризовий період, проте у 2022 році все може різко змінитись. Вийде залагодити конфлікти і повернути пристрасть, Ви відчуєте приплив сил для завоювання коханого. Також рік може принести поповнення в сім’ї.

Близнюки — перевернута Шістка жезлів

Це карта невиправданих надій — протягом року Ви можете зіткнутися з подружньою зрадою.

Рак — перевернутий Мир

Ви провели серйозну роботу над собою, але поки що не готові до вступу у щасливе сімейне життя. Можливо, Ви в чомусь не можете прийняти себе. Якщо Ви вже перебуваєте у відносинах, то протягом наступного року можете несподівано побачити свого партнера з нового боку, помітити його недоліки, на які раніше не звертали уваги, і це може призвести до розриву.

Лев — Сила

Вам дуже пощастило! Це карта духовного кохання, втілення сили кохання та розуміння. 2022 буде Ваш в амурному плані. Аналіз та самопізнання допоможуть Вам подолати комплекси та страхи, завдяки чому вдасться побудувати міцні та стабільні стосунки, при цьому не позбавлені вогню та пристрасті.

Діва — Зірка

На карті намальована Афродіта Уранія, втілення ідеального чистого кохання. Наступного року Ви можете зустріти свою другу половинку або ж перейти на інший рівень вже існуючих відносин аж до шлюбу, при цьому союз цей буде довгим і міцним.

Терези — перевернута Четвірка мечів

У 2022 році Амур омине Вас стороною. Якщо Ви самотні і зустрінете партнера, то не поспішайте, він може не виправдати Ваших очікувань. У вже існуючих відносинах можливі конфлікти і зради з Вашої вини, внаслідок чого може настати розрив.

Скорпіон — Пуста карта

У колоді є пара карт, що означає відсутність відповіді. Можливо, у Вашому майбутньому є невизначеність, через яку не можна нічого однозначно сказати, що чекає на Ваше особисте життя наступного року, або ж Ви самі поки що не готові дізнатися відповідь.

Стрілець — Дев’ятка мечів

Це карта самотніх людей, що обіцяє душевні муки. Протягом року Вам може зустрітися жорстока або сімейна людина, що принесе багато болю, образ і приниження. Все це може викликати невпевненість і ненависть до себе, тримайтеся.

Козеріг — перевернутий Диявол

У любовному розкладі ця карта вказує на далекі від рівноправності токсичні відносини, де одна людина відкрито зневажає іншу і використовує. Також вона може попереджати про любовну змову.

Водолій — Сонце

Це карта відродження, щастя та успіху. Подолавши всі біди та труднощі, Ви відчуваєте себе духовно та фізично оновленим, готовим до вступу у новий етап життя. Сонце може означати також майбутній щасливий шлюб.

Риби — Лицар кубків

У 2022 році на Вас чекає пристрасть і романтика. Ви можете зустріти нове кохання або повернути "вогник" у вже існуючі відносини, зміцнити зв’язок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, який знак Зодіаку чекає на тріумф ще до початку 2022 року.

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