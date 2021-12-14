Славний, добрий Дід Мороз подарунки вам приніс: милі вітання у картинках та віршах для дітей

Діти з особливим трепетом чекають на привітання з Новим роком

Новорічні свята завжди наповнені чарами і кожен чекає від них якогось дива. Особливу атмосферу створюють вітання, тому варто підібрати потрібні слова для близьких. Якщо для друзів ми можемо вибрати веселі привітання, то діти оцінять милі віршики від Діда Мороза.

"Телеграф" зібрав листівки та вірші, які чудово підійдуть для дитячих привітань.

Привітання з Новим роком у віршах та листівках

Поспішав до вас я, діти,

Пробиравсь крізь зарості лісу густого,

Позбивав з ялинок шишки

Своєю пишною бородою.

Злякав я зайця випадково

І ще сонних лисенят.

За смаколики святкові

Мабуть все мені простять.

А тепер я поряд з вами,

Будемо танцювати та співати,

Щоб вперед за чудесами

Всі змогли ми політати!

***

З Новим роком привітаю

Я хлопчисьок та дівчаток.

На Мороза всі чекають,

Та готуються до свята.

Сміху, радості, веселощів

Дід Мороз бажає вам,

Зі Снігуронькою подарунки

Розносимо по вашим хатам.

Всім слухняним, добрим дітям

Я бажання виконую,

Щастя, казки, чаклунства

У Новий рік вам забажаю.

***

З Новим роком, хлопці та дівчата,

Вітає Дід Мороз.

Тим, хто готувавсь до свята,

Я подарунків привіз.

Вам бажаю в казку вірити,

Та на дива надіятись,

Маму з татом чітко слухати,

Усміхатися та мріяти!

***

Мої сани біля порогу,

Привезли подарунків багато,

Тим, хто був слухняним,

Маму з татом слухав.

Добрий Дідусь Мороз

Любить сміх, не любить сліз.

Ну-мо, дітки, посміхніться,

З новим роком! Веселіться!

***

Борода моя космата,

Але ж я не страшний, хлопʼята,

Добрий, щедрий Дід Мороз

І подарунки всім приніс.

Налітайте, розбирайте,

Натомість вірші почитайте,

Кожен винен мені віршик,

Щоб вистачило на горішок.

Ну, а наступного року

За добавкою прийду!

Раніше "Телеграф" розповідав, як на території СРСР з’явилися Дід Мороз та Снігуронька, та чому вони стали головними символами Нового року.