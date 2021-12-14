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Кінець самотності: цим знакам Зодіаку карти Таро пророкують шлюб у 2022 році

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Для вже не самотніх Дів, Водоліїв, Львів та Риб карти обіцяють зміцнення стосунків
Для вже не самотніх Дів, Водоліїв, Львів та Риб карти обіцяють зміцнення стосунків

Чотири знаки Зодіаку чекає дуже романтичний рік

Довгоочікуваний 2022 рік багатьом обіцяє великі зміни в житті, але представникам кількох знаків Зодіаку він приготував сюрпризи романтичного плану, аж до офіційного оформлення відносин.

Як говорить любовний прогноз Таро від "Телеграфу" для всіх знаків, одруження або заміжжя чекає наступного року Дів, Водоліїв, Львів і можливо Риб.

Діві випала карта Таро "Зірка", на якій намальована Афродіта Уранія, богиня кохання, яка прогнозує зустріч зі своєю другою половинкою або ж перехід на наступний рівень відносин з поточним партнером.

Водоліям карта "Сонце" обіцяє духовне оновлення та переродження, готовність до нового етапу в житті, — це стосується й особистого життя. Саме 2022 року представники цього знака можуть зустріти свою другу половинку, з якою вийде щасливий шлюб.

Леви наступного року теж ніби переродяться у нову людину з картою "Сила", стануть щасливішими, впевненішими в собі. Це все дасть їм можливість почати нові міцні відносини, які згодом переростуть у шлюб, який не зачахне навіть під гнітом побуту.

Зробити крок до сімейного життя можуть і Риби, у гороскопі яким випала карта "Лицар кубків". Вона каже, що неодружені представники цього знака можуть нарешті зустріти свою долю, тоді як решта повернуть "вогник" у свої стосунки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чого чекати кожному знаку Зодіаку цього тижня за картами Таро.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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