Зніміть це негайно! Що точно не підійде для зустрічі Нового року 2022 під заступництвом Тигра

На новорічну ніч цього року краще обирати кольори натуральних відтінків

Напередодні Нового 2022 року, який прийде під заступництвом Чорного Водяного Тигра, виникає дуже актуальне питання — в якому вбранні та кольорі його зустріти, щоб привернути до себе щастя та удачу. Ні для кого не секрет, що тигр — це насамперед хижа тварина, тому до вибору одягу треба підійти уважно.

"Телеграф" з посиланням на Harpers Bazaar розповідає, від яких кольорів та фасонів одягу слід відмовити на Новий рік 2022, щоб не роздратувати Тигра.

Який фасон одягу не підійде на Новий рік 2022

Насамперед зазначимо, що будь-яке вбрання необхідно вибирати залежно від вашої зовнішності, типу фігури та смакових уподобань, а вже потім вносити коригування відповідно до покровителя 2022 року — Чорного Водяного Тигра.

Можна точно сказати, що пафосні та чудернацькі вбрання, типу суконь зі шлейфом, з величезною кількістю стразів і блискіток, багатошарове вбрання і т.д. тигр не оцінить, але й зустрічати Новий рік у піжамі, халаті чи джинсах з футболкою теж не варіант.

Цієї новорічної ночі необхідно зробити вибір на користь елегантного та витонченого вбрання з простим фасоном, який легко можна розбавити оригінальним акцентом.

Декілька варіантів, як можна одягтися на новорічну ніч у 2022 році

Які кольори в одязі можуть роздратувати Тигра

Колір одягу також відіграє важливу роль у створенні новорічного образу. Для зустрічі 2022 категорично не рекомендується використовувати агресивний червоний колір, оскільки тигра цей колір лякає і нагадує йому вогонь.

Крім червоного, також не варто одягати одяг у яскравих, кислотних відтінках жовтого, рожевого, зеленого та інших кольорів, тоді як приглушені відтінки цих кольорів можуть сподобатися.

Додамо, що треба відмовитися цієї новорічної ночі й від анімалістичного принту — леопардового, зміїного, зебрового і навіть тигрового. Те, що рік, що наступає, буде роком Тигра зовсім не означає, що потрібно вдягнути на себе імітацію його шкіри.

Такі принти точно не підійдуть для зустрічі року Чорного Водяного Тигра

Неонові відтінки також не підійдуть

У яких кольорах зустрічати Новий рік 2022

Найкращим вибором на новорічну ніч цього року стануть такі кольори:

синій та блакитний;

ніжно рожевий;

бежевий та кремовий;

чорний та коричневий;

зелений та оливковий.

На Новий рік 2022 року зробіть свій вибір на користь схожих нарядів

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