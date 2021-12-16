Головні заборони на День святого Миколая: від яких справ слід категорично відмовитися

Свято на честь Миколи Чудотворця відзначають 19 грудня

Наближається улюблене свято усіх дітей — День святого Миколая, яке відзначатимуть в Україні 19 грудня. У цей день заведено залишати подарунки під подушкою для тих, хто протягом року поводився чемно. Однак, на Миколая є ще й ряд заборон, яких варто дотримуватися, щоб прожити рік у мирі та достатку.

"Телеграф" розповідає про головні традиції, заборони та прикмети Дня святого Миколая.

Головні заборони на Миколи Чудотворця

Лихослів’я, сварки та суперечки на 19 грудня є найбільшою забороною. Краще приділити час добрим справам, побути з сім’єю та наповнити день радістю. Домашні турботи — прибирання, прання і т.д. — теж краще відкласти на інший день, а на Миколая сходити до церкви та помолитися. Заборонено брати до рук голку або ножиці, також не радять шити, вишивати, чи різати. На Миколая не можна давати нікому гроші у борг. За повір’ям, разом з грошима у вас можуть позичити все щастя й удачу, а от віддавати борги 19 грудня дозволяється. Стосовно заборон у їжі, то на День святого Миколая все ще триває Різдвяний піст і тим, хто його дотримується, не можна вживати м’ясо, яйця та молоко, однак дозволяється їсти рибу.

Традиції на святого Миколая 19 грудня

Найпрекрасніша традиція на святого Миколая — подарунки для дітей, які необхідно покласти під подушку ще вночі, щоб на ранок потішити малюків. До речі, її перейняли і дорослі, які теж у цей день залишають один одному подарунки, щоб додати собі святкового настрою.

На Миколая віряни обов’язково йдуть до церкви, щоб помолитися святому угоднику і попросити про добробут і здоров’я. Зазначимо, що Миколай Чудотворець є покровителем дітей, моряків та мандрівників.

Це свято в Україні люблять та шанують, тому у містах часто влаштовують гуляння та ярмарки з різноманітними смаколиками. Традиційними для 19 грудня є медові пряники, які часто називають "миколайчиками". Зазвичай їх випікають у формі дідуся в кожусі, але можна зустріти й у формі янгола, зірки, сонечка, півмісяця, півників, коників.

Коли кладуть подарунки на День святого Миколая

День Святого Миколая відзначають 19 грудня, але про подарунки потрібно подбати за кілька днів до цього.

Під подушку діткам подарунки ховають у ніч із 18 на 19 грудня. До речі, необовʼязково ставити подарунки саме під подушку. На випадок, якщо коробка з подарунком громіздка, її можна покласти під ялинку, встановлену в будинку, або поруч з ліжечком дитини.

Народні прикмети на Миколая

Якщо 19 грудня з’явився іній — наступний рік буде багатим на врожай.

Морозний і сонячний день на Миколая навпаки віщує неврожай у наступному році.

Скільки снігу випаде на Миколая — стільки навесні виросте трави.

Яка погода на Миколу Зимового — такої чекайте і на Миколу Весняного (22 травня).

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