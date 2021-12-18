День святого Миколая Чудотворця: найкращі ворожіння на кохання, нареченого та долю

День святого Миколая — чудова можливість дізнатися про своє майбутнє.

У неділю, 19 грудня, відзначається одне з найулюбленіших свят усіх дітей – День святого Миколая. Цього дня згадують святого Миколая Чудотворця, який був покровителем моряків та мандрівників, дітей та всіх слабких та ображених.

Традиційно, вранці 19 грудня найслухняніші діти, а іноді й дорослі, знаходять під своїми подушками подарунки, які їм приносить святий Миколай. Проте крім солодощів та подарунків у це свято можна отримати і цінніший презент: можна дізнатися про своє майбутнє. Ніч з 18 на 19 грудня чудовий час, щоб загадувати бажання та ворожити на кохання.

"Телеграф" розповідає про найточніші ворожіння на долю, нареченого та любов, які можна проводити у день святого Миколая Чудотворця.

Ворожіння на день Святого Миколая

На заміжжя:

Для цього ворожіння знадобиться обручка заміжньої жінки (мами, бабусі, подруги), склянка води та власна волосина. Кільце простягали у волосину, і підвішували його над водою як маятник. Потім потрібно поставити запитання: "Коли я вийду заміж?", і дивитися як обертається каблучка: якщо каблучка вдариться об край склянки, то цього року весілля не буде, якщо каблучка крутиться швидко, але не чіпає склянки, то незабаром буде весілля, якщо кільце рухається повільно, то швидше за все в житті буде кілька весіль.

Ворожіння на гілці вишневого дерева. Потрібно зірвати гілочку з вишні та поставити її у воду. Якщо вона зацвіте до весни, то бути весіллю, якщо ні, то заміжжя доведеться ще почекати.

На долю:

Вночі потрібно підійти до вікна так, щоб добре бачити місяць. Взяти дзеркальце і направити на місяць так, щоб бачити його зображення. Після цього потрібно довго дивитися в дзеркальце, і ви помітите вже не один, а кілька місяців. Необхідно порахувати, скільки їх вам привиділося – це число розповість про те, наскільки великою буде ваша майбутня сім’я.

На нареченого:

Перед сном треба промовити замову: "Наречений-ряджений прийди до мене випити водиці". Той, хто присниться, і посланий вам долею.

Перед тим, як лягати спати, потрібно підготувати 13 листочків, на яких написати чоловічі імена, і покласти під подушку. Вранці потрібно дістати навмання три будь-які листочки. Одне з цих імен і належатиме майбутньому чоловікові.

Також "Телеграф" рекомендує приготувати на день святого Миколая традиційне печиво під назвою "Миколайчики".