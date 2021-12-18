Розсекретили одразу чотири знаменитості: як пройшов півфінал шоу "Маска" (фото, відео)

У півфіналі загадкового шоу з’явився новий герой.

У суботу, 18 грудня, українські телеглядачі знову зібралися перед екранами своїх телевізорів, увімкнувши телеканал "Україна", щоб переглянути новий випуск найзагадковішого шоу на телебаченні — "Маска", яке в попередньому випуску покинула Горила. Зіркові детективи Настя Каменських/NK, Оля Полякова, Олег Винник, Михайло Хома/DZIDZIO та Андрій Данилко знову намагалися вгадати, які знаменитості ховаються під незвичними костюмами героїв шоу.

Незмінний ведучий шоу Володимир Остапчук уже традиційно з’явився у образі відомої особистості. У півфіналі телеведучий перетворився на легендарного Фредді Мерк’юрі.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Як пройшов півфінал шоу "Маска"

Першим на сцені з’явився новий герой — японський Ніндзя, який виконав пісню "Чао, бамбіно" гурту Кар-мен.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

У незвичайному костюмі ховався керівник гумористичного колективу "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов.

За місце у фіналі почали боротися шість півфіналістів. Героїв розділили по парах, і після виступів кожної їх, розсекречували одного героя. Першою парою "гравців" стали унікальний Робот та романтичний Мухомор.

Першим виступив Робот. Герой виконав пісню співачки Kaoma — Lambada, закружлявши в танці зіркових детективів та весь зал. Зазначимо, що танцював навіть Андрій Данилко.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Ліричний Мухомор виступав одразу після Робота, виконавши пісню Віктора Павлика — "Ти подобаєшся мені", зізнавшись у коханні Олі Полякової.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Після цього відбулося перше голосування на виліт, під час якого глядачі вирішили розсекретити — Робота. Першим фіналістом шоу "Маска" став Мухомор.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Під маскою технологічного робота ховалася — телеведуча та актриса Даша Трегубова.

Другою парою супротивників стали Білий Тигр та мрійлива Жирафа. Зазначимо, що DZIDZIO одразу почав захищати свою улюбленицю Жирафу, "змушуючи" своїх колег проголосувати за неї в батлі.

Першим виступати вийшов Білий Тигр. Величний герой виступав із піснею групи Антитіла — "Там де ми є", остаточно заплутавши детективів, хто ж він.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Після цього на сцені з’явилася ніжна Жирафа. Героїня вийшла на сцену з піснею Алли Пугачової — "Поклич мене з собою", остаточно влюбивши в себе Михайла Хому, який подарував їй старовинне радіо.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Під час другого голосування глядачі визначили другого фіналіста, яким стала мрійлива Жирафа. За підсумками голосування Білому Тигру довелося зняти маску.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

В образі грізного Тигра ховався український співак Сергій Бабкін.

І останніми в "бою" воювали грайливий Котик та епатажний Скандал. Детективи були дуже здивовані такому поєднанню, адже ці герої начебто з різних світів. Варто зазначити, що Котик був у номінації тричі.

Фартовий Кіт вийшов на сцену першим, підкоривши глядачів піснею Адріано Челентано — "Сюзанна". Оля Полякова настільки впевнена, що під маскою ховається Петя Чорний, що готова з’їсти свою перуку.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Епатажний Скандал вкотре заплутала зіркових детективів своїми підказками. Проте Оля Полякова вважає, що під маскою ховається співачка Марув. Після виконання пісні Алли Пугачової — "Живи спокійно, Країно", Данилко засумнівався у версії Полякової.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

І в останньому голосуванні у півфіналі став відомим третій фіналіст — епатажний Скандал. А Котику довелося зізнаватись, хто він.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

У костюмі маски грайливого Кота, якому тричі вдавалося уникнути розкриття, ховався — Петя Чорний, як і думала Оля Полякова.

Повний випуск півфіналу шоу "Маска"

Нагадаємо, що у минулих випусках зіркові детективи та глядачі розкрили Баяна (Інна Білоконь), Грифона (Андрій Пʼятов), Фею (Лілія Ребрик), Совеня (Сергій Танчинець), Кажана (Остап Ступка), Шмеля (Степан Казанін) и Порося (Павло Зібров)..