Розсекретили одразу чотири знаменитості: як пройшов півфінал шоу "Маска" (фото, відео)
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У півфіналі загадкового шоу з’явився новий герой.
У суботу, 18 грудня, українські телеглядачі знову зібралися перед екранами своїх телевізорів, увімкнувши телеканал "Україна", щоб переглянути новий випуск найзагадковішого шоу на телебаченні — "Маска", яке в попередньому випуску покинула Горила. Зіркові детективи Настя Каменських/NK, Оля Полякова, Олег Винник, Михайло Хома/DZIDZIO та Андрій Данилко знову намагалися вгадати, які знаменитості ховаються під незвичними костюмами героїв шоу.
Незмінний ведучий шоу Володимир Остапчук уже традиційно з’явився у образі відомої особистості. У півфіналі телеведучий перетворився на легендарного Фредді Мерк’юрі.
Як пройшов півфінал шоу "Маска"
Першим на сцені з’явився новий герой — японський Ніндзя, який виконав пісню "Чао, бамбіно" гурту Кар-мен.
У незвичайному костюмі ховався керівник гумористичного колективу "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов.
За місце у фіналі почали боротися шість півфіналістів. Героїв розділили по парах, і після виступів кожної їх, розсекречували одного героя. Першою парою "гравців" стали унікальний Робот та романтичний Мухомор.
Першим виступив Робот. Герой виконав пісню співачки Kaoma — Lambada, закружлявши в танці зіркових детективів та весь зал. Зазначимо, що танцював навіть Андрій Данилко.
Ліричний Мухомор виступав одразу після Робота, виконавши пісню Віктора Павлика — "Ти подобаєшся мені", зізнавшись у коханні Олі Полякової.
Після цього відбулося перше голосування на виліт, під час якого глядачі вирішили розсекретити — Робота. Першим фіналістом шоу "Маска" став Мухомор.
Під маскою технологічного робота ховалася — телеведуча та актриса Даша Трегубова.
Другою парою супротивників стали Білий Тигр та мрійлива Жирафа. Зазначимо, що DZIDZIO одразу почав захищати свою улюбленицю Жирафу, "змушуючи" своїх колег проголосувати за неї в батлі.
Першим виступати вийшов Білий Тигр. Величний герой виступав із піснею групи Антитіла — "Там де ми є", остаточно заплутавши детективів, хто ж він.
Після цього на сцені з’явилася ніжна Жирафа. Героїня вийшла на сцену з піснею Алли Пугачової — "Поклич мене з собою", остаточно влюбивши в себе Михайла Хому, який подарував їй старовинне радіо.
Під час другого голосування глядачі визначили другого фіналіста, яким стала мрійлива Жирафа. За підсумками голосування Білому Тигру довелося зняти маску.
В образі грізного Тигра ховався український співак Сергій Бабкін.
І останніми в "бою" воювали грайливий Котик та епатажний Скандал. Детективи були дуже здивовані такому поєднанню, адже ці герої начебто з різних світів. Варто зазначити, що Котик був у номінації тричі.
Фартовий Кіт вийшов на сцену першим, підкоривши глядачів піснею Адріано Челентано — "Сюзанна". Оля Полякова настільки впевнена, що під маскою ховається Петя Чорний, що готова з’їсти свою перуку.
Епатажний Скандал вкотре заплутала зіркових детективів своїми підказками. Проте Оля Полякова вважає, що під маскою ховається співачка Марув. Після виконання пісні Алли Пугачової — "Живи спокійно, Країно", Данилко засумнівався у версії Полякової.
І в останньому голосуванні у півфіналі став відомим третій фіналіст — епатажний Скандал. А Котику довелося зізнаватись, хто він.
У костюмі маски грайливого Кота, якому тричі вдавалося уникнути розкриття, ховався — Петя Чорний, як і думала Оля Полякова.
Повний випуск півфіналу шоу "Маска"
Нагадаємо, що у минулих випусках зіркові детективи та глядачі розкрили Баяна (Інна Білоконь), Грифона (Андрій Пʼятов), Фею (Лілія Ребрик), Совеня (Сергій Танчинець), Кажана (Остап Ступка), Шмеля (Степан Казанін) и Порося (Павло Зібров)..
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