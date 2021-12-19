День Святого Миколая: священник розповів, що треба зробити в цей день

В ПЦУ закликають пам'ятати не лише про матеріальні подарунки, а й про духовні цінності

Православні в Україні 19 грудня відзначають День святого Миколая. Ким був святитель Миколай, як слід провести цей день і які подарунки насправді важливо дарувати один одному – про це в коментарі "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України (ПЦУ) Михайло Омельян.

Хто такий святий Миколай

Священник зазначає, що життя святого Миколая було наповнене численними духовними подвигами та добрими діяннями. Батьки святителя, які віддано вірили в Бога, ростили його у вірі та любові до Господа.

"Будучи заможними людьми, вони не тягнулися до розкоші та слави, а були вельми щедрими. Святитель у цьому наслідував своїх батьків. Він чимало часу та зусиль присвячував вивченню багатьох наук. Коли в молодому віці він переселився до міста Мир, через палку любов до Бога він вирішує стати священником та присвятити своє життя служінню Господу", — повідомив Михайло Омельян.

Так, святитель продовжував старанно піклуватися про своїх батьків. Після їхнього відходу у вічність Миколай отримав великий спадок, який роздав бідним.

"Усі добрі справи він робив таємно, а не на показ, — підкреслює священник. — Миколай сам шукав людей, яким міг би допомогти, а не чекав, коли хтось його про це проситиме. Адже щиро підтримував кожного нужденного, прагнув завжди опікуватися і бути поруч із тими, хто цього так потребує".

Саме таким, за словами Михайла Омельяна, був святитель Миколай Чудотворець, архієпископ Мир Лікійських, пам’ять якого світло вшановують християни у нашому народі та в багатьох країнах світу.

"Святий є велично прославлений у Христовій Церкві, бо для кожного з нас є гідним прикладом діяльної любові до ближнього та до Господа", — додав він.

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Які подарунки дарувати на День святого Миколая

Свято на честь святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця – одне з найулюбленіших сімейних свят в Україні. Його з нетерпінням чекають діти, адже вранці 19 грудня, в день вшанування його пам’яті, вони знаходять під подушкою подарунки.

"Дорослі теж залюбки дарують один одному подарунки в цей день, адже приємно наслідувати добрий приклад та проявити увагу та турботу про ближнього. Отже, це день, коли варто не лише з вдячністю отримувати подарунки, а й зосередити свою увагу на тому, щоби підготувати подарунок ближньому, не обов’язково матеріальний", — підкреслив священник.

Що робити в День святого Миколая

За словами Михайла Омельяна, в цей день можна прислухатися до порад Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Процитуємо декілька з них:

"Не подарунками єдиними". Що у свято Миколая, що у будь-який інший день – стосунки між людьми, а тим паче ваші стосунки з власною дитиною не мають будуватися виключно на матеріальних цінностях. Людина позначена єдністю тіла й душі, а отже, потребує й матеріальних, і духовних цінностей для гармонійного розвитку. Особливо тоді, коли мова йде про маленьку людину, яку ви зрощуєте, виховуєте та настановляєте. Не «відкуповуйтеся» від дитини дорогими подарунками, але даруйте їй тепло своєї душі: спілкуйтеся, обіймайте та цілуйте, навчайте добра та наставляйте на праведний шлях. "Навчайте дитину не лише бути вдячною, але й дарувати подарунки самій". Однією з найбільших християнських чеснот є уміння віддавати, не вимагаючи нічого натомість. Чинити добро не заради похвали чи вдячності, не заради якоїсь миттєвої чи відстроченої винагороди, але від щирого серця та з любові. Навчайте дитину цієї любові та щирості, допоможіть їй підготувати подарунки для родичів і своїм прикладом покажіть, якою може бути турбота про своїх ближніх. "Поясніть, що подарунки бувають не лише матеріальними". Любов і турбота значною мірою виражаються не лише і не стільки у матеріальних цінностях, хоча й вони теж бувають важливими, але у вчинках і турботі. Навчіть свою дитину так само піклуватися про інших людей та допомагати їм, даруючи свою любов та підтримку. Наприклад, ви можете разом придумати, як допомогти одиноким стареньким сусідам, розрадити їхню самотність і привітати їх зі святом. "Хто дає доброзичливо, того любить Бог (2 Кор. 9: 7)".

"Тож вітаючи всіх сьогодні зі святом, бажаю всім нам брати приклад із праведного життя цього християнського святого, дякувати Господу за дари, якими Він всіх нас так щедро благословляє. І звісно ж наповнюймо наші душі милосердям та даруймо його тим, хто цього потребує", — підсумував священник Михайло Омельян.

Як писав "Телеграф", День святого Миколая люблять та шанують в нашій країні. На честь свята у містах влаштовують гуляння та ярмарки, де пропонуються різноманітні смаколики. Найпопулярніші ласощі – це медові пряники, які часто називають "миколайчиками". Вони можуть бути у формі дідуся в кожусі, янгола, зірки, сонечка, півмісяця, півників чи коників.