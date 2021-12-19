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Світ очима котиків: мережу підкорив новий флешмоб з домашніми улюбленцями (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Життя котів вже давно цікавить людину Новина оновлена 19 грудня 2021, 11:28
Життя котів вже давно цікавить людину

Багато людей готові віддавати великі гроші за камеру, щоб дізнатися, як проживає день їхній улюбленець

Якщо у вас є кіт, то ви напевно хоча б раз у житті замислювалися, як проходить його день за вашої відсутності. Життя тварин дуже і дуже відрізняється від людського, а все незвичайне завжди нас манило. Саме тому користувачі TikTok розпочали новий флешмоб із домашніми улюбленцями — щоб дізнатися, як же ті проводять свої будні та вихідні.

"Телеграф" вирішив поділитися найцікавішими спостереженнями із життя котів.

Зазначимо, що черговий котячий флешмоб є вельми простим. Його головна вимога — наявність натільної камери у тварини, котра вирушає проводити свій типовий день у квартирі/будинку/дворі тощо.

За допомогою таких відеокамер можна дізнатися, що ваш вихованець не менше за вас любить ходити по опалому листі. І не дивно, адже воно так прикольно шарудить!

Також флешмоб дозволяє поглянути на світ з висоти даху — де часто ходять відчайдушні коти та кішки.

Вебкамера на котику виявиться незамінним джерелом інформації, якщо ви берете свого вихованця в раніше невідоме йому місце — він із задоволенням вивчатиме місцевість (якщо не злякається, звичайно).

Ще камера дозволяє нам забратися на дерево разом із домашнім улюбленцем…

...посваритися з собакою без особливих наслідків...

…і навіть поспілкуватись з іншими котами.

Тепер людина можна уявити, як котик знайомиться з навколишнім світом. Спойлер — багато в чому за допомогою свого гострого нюху.

Також флешмоб відкрив нам принадність однієї з головних б’юті-процедур котиків — вилизування лапок до цілковитої чистоти.

Вочевидь, це відбувається щоразу після того, як коте на втіху повивчає різне сміття, яке опиняється в полі його зору.

А ще, як виявляється, коти — одні з найголовніших шанувальників рослин на цій планеті! Тільки погляньте, з якою любов’ю вони труться об ці горщики із зеленню. (О боже! А що, якщо рослини теж треба гладити?!)

Якщо ви зацікавилися таким котячим флешмобом, можна спробувати до нього приєднатися. Однак для початку доведеться розщедритися на камеру для кота (вона обійдеться від 480 до 2000 гривень мінімум), а також домовитися зі своїм пухнастиком про права на зйомку :)

Варіанти цін камери для кота
Варіанти цін камери для кота

Або ж можна просто подивитися останню підбірку котиків тижня від "Телеграфа", адже наші улюбленці, як і раніше, знаходять, чим нас здивувати.

Теги:
#Коти #Відео #Флешмоб #Кішки #Гумор #Приколи #Смішні коти #TikTok
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