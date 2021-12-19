Звідки взялася традиція на Святого Миколая залишати дарунки під подушкою: проста відповідь

Традиція пов'язана з давньою легендою, за якою Миколай допоміг бідним сестрам вийти заміж

В Україні 19 грудня відзначать День святого Миколая, якого по праву називають Угодником та Чудотворцем. Цього свята найбільше чекають діти, адже здавна існує традиція винагороджувати чемних діточок подарунками, які кладуть під подушку, або у завчасно підготовлені шкарпетки біля каміна.

"Телеграф" розповідає з чим пов’язана цікава традиція.

Хто такий Святий Миколай?

Перш за все варто зазначити, що Святий Миколай — це реальна людина, яка жила приблизно у 270-355 роках у Лікії, що у Римській імперії. Чоловік був християнином, який постійно допомагав людям. Він рятував від смерті обмовлених воєначальників, неодноразово допомагав біднякам та навіть позбавив рідне місто Міри від тяжкого голоду. За свої добрі діяння Миколая називали Чудотворцем та дуже шанували.

Чому подарунки на Миколая кладуть під подушку?

За однією з легенд, Святий Миколай допоміг бідному чоловіку видати трьох доньок заміж за завидних наречених. Для цього Угодник кожній з них підкинув через вікно мішок із золотом і таким чином допоміг дівчатам знайти щастя у заміжжі. Одна з версій говорить про те, що мішечок золота потрапив у шкарпетку, яка сушилася біля вогню, тому у західних країнах Святий Миколай розкладає подарунки дітям у підготовлені шкарпетки. А за іншим переказом, мішечок золота впав біля подушки однієї з дівчат, тому ще частина країн дотримується традиції класти подарунки для дітей саме під подушку.

Так, чи інакше, але з цим свято в Україні пов’язано багато звичаїв та традицій. Зокрема, українці вітають один одного святковими віршами та листівками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще церковні свята відзначатимуть у грудні 2021 року.