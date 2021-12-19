Гороскоп Таро на тиждень: Діви купатимуться в грошах, а Водоліїв чекає гармонія та щастя

Цього тижня краще не варто зловживати книгами, ТБ та алкоголем

Передостанній тиждень грудня багатьом дасться нелегко, але водночас відкриє багато можливостей для реалізації як на професійній, так і любовній ниві.

"Телеграф" склав гороскоп за картами Таро, що чекає на кожен знак Зодіаку на тижні з 20 по 26 грудня.

Ось які карти випали

Овен — Король кубків

Не скупіться на емоції з близькими людьми і не турбуйтеся, бажане вже близько. Цього тижня Ви можете зустріти впливового чоловіка, який допоможе у втіленні планів.

Телець — П’ятірка мечів

У найближчі кілька днів карти обіцяють Вам складності, негаразди та сварки. Намагайтеся відкласти важливі справи та рішення до кращого часу, а також тримати себе в руках і не робити нічого "на зло" комусь.

Близнюки — перевернута Шістка жезлів

Поки Вам не вдасться досягти намічених планів, успіх відсунеться в часі, а то й може випасти на долю іншого. Також є шанс, що дорога Вам людина захопилася кимось іншим.

Рак — Лицар пентаклів

Надійність, стабільність, порядок і комфорт — ось під яким гаслом пройдуть для Вас найближчі дні. Дійте виважено і не сумнівайтеся у собі.

Лев — Колісниця

Цього тижня Вам буде підвладний самоконтроль і дисципліна, завдяки чому вдасться переступити через усі труднощі та втілити бажане в життя.

Діва — Четвірка пентаклів

Це карта фінансової стабільності та здатності міцно триматися за своє. Цього тижня з грошима все має бути непогано, але постарайтеся не давити інстинктом власника на людей.

Терези — перевернута Смерть

Ви зайшли в глухий кут і ніби завмерли в житті. Можливо, Вас утримує щось у минулому, через що складно зрушитися у майбутнє. Поки може бути важко, але потерпіть, пізніше Ви обов’язково впораєтеся.

Скорпіон — Сімка кубків

Ця карта каже, що Ви занурені у свій власний ілюзорний світ і самі не впевнені, чого хочете, через що Ваші дії приносять якісь плоди, але не те, що потрібно. Зосередьтеся на собі та постарайтеся не зловживати спиртним, телебаченням, літературою тощо.

Стрілець – перевернута Дев’ятка мечів

Можливо, останнім часом Вам було важко, але карта радить запастися терпінням, оскільки в найближчому майбутньому все обов’язково налагодиться на краще.

Козеріг — перевернута Королева кубків

Ця карта показує, що на Вас чекає емоційна нестабільність, яка може вилитися в тривоги, погані сни та зловживання алкоголем. Постарайтеся покладатися на розум, а не на почуття, і буде простіше.

Водолій — Закохані

На вас чекає гармонія як в емоційному, так і інтелектуальному рівнях, завдяки чому Ви зможете зробити правильний вибір до щастя.

Риби — перевернута Імператриця

Цей тиждень для Вас видасться непростим, настане якийсь застій, який можуть супроводжувати ревнощі, гнів, жадібність і навіть депресія. Особливі проблеми карта пророкує в особистому житті.

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