Як загадати бажання у Новий рік Тигра, щоб воно збулося

З цими порадами задумане здійсниться якнайшвидше

Людям властиво мріяти і з нетерпінням чекати на виконання мрій, але задумане здійснюється не завжди. У цьому винні неправильне формулювання та нестача віри. Адже кожна людина у своєму житті про щось мріє і чогось дуже бажає, і засмучується, якщо щось йде не так, як хотілося б.

Як загадувати бажання на Новий рік-2022

Популярний блогер Наталі Кисель в Інстаграмі поділилася декількома дієвими способами:

Під бій курантів слід швиденько написати бажання на папері. Підпаліть його, залишки попелу киньте в келих із шампанським або будь-яким іншим напоєм, який п’єте. Після випиваєте все до дна. Не забудьте перед цим "чокнутися" з рідними та побажати всім щастя у Новому році. Напишіть листа з побажаннями і покладіть листа під ялинкою — нехай воно зберігається там хоча б тиждень після Новорічної ночі, ну а ви не забувайте повторювати своє бажання в собі щодня. Створіть карту бажань на 2022 рік. Напишіть списки мрій, планів, доповніть усе вирізками, фотографіями, блискітками, малюнками. Поки створюєте її — уявляйте, що вже отримали бажане. Нарядіть ялинку у лісі! Краще зробити це із близькими. Так, звучить дивно, але можна взяти до лісу кілька іграшок, мішури, дощик. Вибрати невелику ялинку та повісити все це на ній. Водячи навколо неї хоровод, загадати бажання із заплющеними очима. Візьміть 12 аркушів паперу. На кожному напишіть одне бажання. Вранці 1 січня не дивлячись витягніть один листочок і прочитайте бажання з нього. Саме воно точно збудеться в Новому році.

Як правильно формулювати бажання

Психолог Олена Пономарьова розповіла про найголовніші правила:

Бажання має стосуватися особисто вас (не можна загадувати іншим). Формулюйте бажання наче воно вже збулося, наче ви вже маєте це (в цей час). Бажання має бути екологічним — не завдавати шкоди іншим людям. Пишіть бажання у позитивному формулюванні — без частки "не". Бажання має бути конкретним та вимірним. Відчуйте як вам подобається мати це, насолоджуйтеся цим станом. Завершіть свій список обов’язково фразою: "Всі мої бажання здійснюються найкращим чином для мене і всього Всесвіту".

Не менш важливим для успіху в новому 2022 році буде правильно прикрасити зелену красуню. Про те, які іграшки варто повісити на новорічну ялинку, щоб задобрити зодіакального Тигра — читайте у матеріалі "Телеграфа".