Зимове сонцестояння 2021: дата, заборони та важливі ритуали

2021 року день зимового сонцестояння припадає на дзеркальну дату

Вже за кілька діб Земля зустріне черговий день зимового сонцестояння. Дата, коли ніч є найдовшою за всю холодну пору року, припадає на 21 грудня.

Згідно з інформацією видання "Marie Claire", цей день слід провести як годиться, адже він має свої традиції, передає "Телеграф".

Трохи конкретики

21.12.2021 — остання дзеркальна дата року, який минає. Саме на цю добу припадають найкоротший день і найдовша ніч холодної пори року. Зазначимо, що ця дата постійно зміщується та може припасти на будь-який день із 20 по 22 грудня.

Серед давніх слов’ян зимове сонцестояння було в глибокій пошані, адже вони вважали, що цієї доби між світом живих і світом мертвих відкривається спеціальний міст.

Не дарма стародавні кельти та інші німецькі народи з давніх-давен відзначали цієї ночі один із шабашів — Йоль. Це свято називали "серединою зими".

Традиції дня сонцестояння

Вважається, що 21 грудня ноосфера особливо чутлива до побажань та уподобань людей. Тому уважно стежте, що ви робите, думаєте та як виглядаєте.

Найкраще в день сонцестояння:

загадати гарне бажання, щоб воно змогло таки здійснитися;

утриматися від того, щоб бажати іншим зла (щоб воно не повернулося у більшому обсязі);

не займатися надто активними чи неймовірно важливими справами;

не залишатися надовго одному, але й не долучатися до галасливих компаній;

прикрасити до Нового року та Різдва ялинку, а також будинок;

провести ритуал очищення — просто прийняти розслаблюючу ванну з аромамаслами та морською сіллю (найкраще при свічках).

Що слід знати про Йоль?

У день зимового сонцестояння Йоль починається, щоб продовжитися ще протягом 13 ночей. Вважалося, що ранок після найдовшої ночі року є символом відродження. Тому світанок зазвичай зустрічали всією великою родиною.

Житло кельти найчастіше прикрашали за допомогою ялинових гілок та вінків. При цьому з Йоля до Різдва "перекочували" традиційні червоні та зелені кольори.

Зазвичай цього дня слід роздати всі борги, добре прибратися у квартирі й мати хороший запас їжі — щоб працювати менше протягом інших 13 днів.

У Йоль треба намагатися тримати негативні емоції під контролем, щоб не розгнівати богів, які, згідно з повір’ями, планують у це свято весь наступний рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чого в жодному разі не варто робити у День Святого Миколая. Також ми писали, звідки взялася традиція ховати подарунки під подушки.