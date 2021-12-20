Рус

Зимове сонцестояння 2021: дата, заборони та важливі ритуали

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
21 грудня на землю опуститься найдовша ніч на рік
21 грудня на землю опуститься найдовша ніч на рік

2021 року день зимового сонцестояння припадає на дзеркальну дату

Вже за кілька діб Земля зустріне черговий день зимового сонцестояння. Дата, коли ніч є найдовшою за всю холодну пору року, припадає на 21 грудня.

Згідно з інформацією видання "Marie Claire", цей день слід провести як годиться, адже він має свої традиції, передає "Телеграф".

Трохи конкретики

21.12.2021 — остання дзеркальна дата року, який минає. Саме на цю добу припадають найкоротший день і найдовша ніч холодної пори року. Зазначимо, що ця дата постійно зміщується та може припасти на будь-який день із 20 по 22 грудня.

Серед давніх слов’ян зимове сонцестояння було в глибокій пошані, адже вони вважали, що цієї доби між світом живих і світом мертвих відкривається спеціальний міст.

Не дарма стародавні кельти та інші німецькі народи з давніх-давен відзначали цієї ночі один із шабашів — Йоль. Це свято називали "серединою зими".

Традиції дня сонцестояння

Вважається, що 21 грудня ноосфера особливо чутлива до побажань та уподобань людей. Тому уважно стежте, що ви робите, думаєте та як виглядаєте.

Найкраще в день сонцестояння:

  • загадати гарне бажання, щоб воно змогло таки здійснитися;
  • утриматися від того, щоб бажати іншим зла (щоб воно не повернулося у більшому обсязі);
  • не займатися надто активними чи неймовірно важливими справами;
  • не залишатися надовго одному, але й не долучатися до галасливих компаній;
  • прикрасити до Нового року та Різдва ялинку, а також будинок;
  • провести ритуал очищення — просто прийняти розслаблюючу ванну з аромамаслами та морською сіллю (найкраще при свічках).

Що слід знати про Йоль?

У день зимового сонцестояння Йоль починається, щоб продовжитися ще протягом 13 ночей. Вважалося, що ранок після найдовшої ночі року є символом відродження. Тому світанок зазвичай зустрічали всією великою родиною.

Житло кельти найчастіше прикрашали за допомогою ялинових гілок та вінків. При цьому з Йоля до Різдва "перекочували" традиційні червоні та зелені кольори.

Зазвичай цього дня слід роздати всі борги, добре прибратися у квартирі й мати хороший запас їжі — щоб працювати менше протягом інших 13 днів.

У Йоль треба намагатися тримати негативні емоції під контролем, щоб не розгнівати богів, які, згідно з повір’ями, планують у це свято весь наступний рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чого в жодному разі не варто робити у День Святого Миколая. Також ми писали, звідки взялася традиція ховати подарунки під подушки.

Теги:
#Свято #Зима #Сонцестояння #День зимового сонцестояння #Зимове сонцестояння
Ключові новини тижня
Україна
Головні події тижня: "Омікрон" дістався до України, Гогілашвілі звільнили, у Києві запалили ялинку
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: "Омікрон" дістався до України, Гогілашвілі звільнили, у Києві запалили ялинку
Дата публікації
Категорія
Дитяче Євробачення-2021 – як пройшов фінал пісенного конкурсу
"Дитяче Євробачення-2021": хто переміг та як виступила Україна (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Військовослужбовці ЗСУ
"Необхідно всіляко підтримати Україну": Литва готова передати летальну зброю для ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Геннадій Писаренко доставляв загиблих бійців на їхню малу батьківщину
"Таких людей, як Геннадій, я більше не знаю": 40 днів тому не стало водія, який відправляв додому загиблих бійців
Дата публікації
Категорія
1000 гривень
Роздача "тисячі Зеленського" офіційно стартувала: як отримати гроші та куди їх витратити