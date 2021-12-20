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День зимового сонцестояння 21 грудня принесе успіх у справах трьом знакам Зодіаку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Гороскоп обіцяє цим знакам удачу та гроші
Гороскоп обіцяє цим знакам удачу та гроші

День зимового сонцестояння наділений сильною енергетикою, здатною змінювати життя людей.

Вже завтра, 21 грудня, настане День зимового сонцестояння, коли на землю опускається найдовша ніч на рік. У давніх слов’ян цей день був у великій пошані, оскільки вони вважали, що саме в цей час відкривається портал між світом живих та світом мертвих. А стародавні кельти відзначали цієї ночі свій шабаш — Йоль. День зимового сонцестояння має потужну енергетику і може принести в життя людей серйозні зміни. Астрологи називають два знаки Зодіаку, на яких у цей день чекає велика удача та успіх.

Про це пише "1001 гороскоп".

Терези

Терези в день зимового сонцестояння зможуть не просто закріпити свої успіхи, а й значно вирватися вперед. Небесні світила обіцяють представникам знаку успіх у всіх справах. Терези здорово проявлять себе не тільки на роботі та в бізнесі, а й на любовній ниві. Праці Терезів і всі їхні вкладені сили будуть винагороджені сповна. Головне не покладайтеся тільки на удачу, докладайте зусиль, намагайтеся помічати шанси, які надає вам доля — і фінансовий, кар’єрний та особистий успіх вам гарантований.

Скорпіон

Скорпіонам день зимового сонцестояння принесе те, на що вони так довго чекали, а саме романтичне знайомство. Зірки наділять вас завтра найсильнішим даром красномовства, і у спілкуванні з людьми вам просто не буде рівним. Це допоможе вам не тільки зустріти предмет романтичних зітхань, але також завести нових друзів і навіть просунутися кар’єрними сходами.

Раніше "Телеграф" назвав знак Зодіаку, який зазнає труднощів у коханні у 2022-му році.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #День зимового сонцестояння
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