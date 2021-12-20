День зимового сонцестояння 21 грудня принесе успіх у справах трьом знакам Зодіаку

День зимового сонцестояння наділений сильною енергетикою, здатною змінювати життя людей.

Вже завтра, 21 грудня, настане День зимового сонцестояння, коли на землю опускається найдовша ніч на рік. У давніх слов’ян цей день був у великій пошані, оскільки вони вважали, що саме в цей час відкривається портал між світом живих та світом мертвих. А стародавні кельти відзначали цієї ночі свій шабаш — Йоль. День зимового сонцестояння має потужну енергетику і може принести в життя людей серйозні зміни. Астрологи називають два знаки Зодіаку, на яких у цей день чекає велика удача та успіх.

Про це пише "1001 гороскоп".

Терези

Терези в день зимового сонцестояння зможуть не просто закріпити свої успіхи, а й значно вирватися вперед. Небесні світила обіцяють представникам знаку успіх у всіх справах. Терези здорово проявлять себе не тільки на роботі та в бізнесі, а й на любовній ниві. Праці Терезів і всі їхні вкладені сили будуть винагороджені сповна. Головне не покладайтеся тільки на удачу, докладайте зусиль, намагайтеся помічати шанси, які надає вам доля — і фінансовий, кар’єрний та особистий успіх вам гарантований.

Скорпіон

Скорпіонам день зимового сонцестояння принесе те, на що вони так довго чекали, а саме романтичне знайомство. Зірки наділять вас завтра найсильнішим даром красномовства, і у спілкуванні з людьми вам просто не буде рівним. Це допоможе вам не тільки зустріти предмет романтичних зітхань, але також завести нових друзів і навіть просунутися кар’єрними сходами.

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